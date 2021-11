985 Tage bis zum Prinzenlied

Die Jecken sind wieder los! Noch bevor am Elften im Elften um 11.11 Uhr mit dem Hahnenschrei der ehemaligen Stadtprinzen offiziell die Karnevalssession Ahlensias eröffnet wird, legten die „Schwarz-Gelben Funken“ (SGF) am Samstagabend mit ihrem internen Sessionsauftakt schon mal vor. Damit folgten sie der Tradition, dass die Gesellschaft die Karnevalszeit einleitet, die auch den scheidenden Stadtprinzen begleitet hat.

985 Tage hat es gedauert, bis wieder das Prinzenlied durch Ahlensia schallte. Stadtprinz Heinzpeter I. (Przyluczky) hatte es bis auf den Tag genau ausgerechnet. Und beim Einzug des Regenten mit seiner Combo brachte das ankündigende „Larida“ zum Prinzeneinzug so manchen Jecken richtig ins Schwärmen: „Es ist so schön, das wieder zu hören“. Dementsprechend hatten auch Gäste aus anderen Gesellschaften den Weg in den „Hof Münsterland“ gefunden. Die Saalplätze waren nahezu alle belegt.

Perfekte Kulisse

Stadtprinz Heinzpeter I. hatte also die perfekte Kulisse für seinen letzten Bühnenauftritt vor seiner Verabschiedung, sein Prinzenlied „Für die Ewigkeit“ brachte die Karnevalistinnen und Karnevalisten folglich in Wallung. „Läuft!“, stellte Seine Tollität umgehend fest, um auf seine Frage „Habt ihr auch das Karnevalsfieber?“ ein lautstarkes „Ja“ aus dem Saal zu erhalten – Zeit für sein Lied „Wir haben das Fieber, das ist normal, das nennt man Karneval“. Seinem Nachfolger, wer immer es auch sein mag, wünschte Heinzpeter I., dass er die Session zu Ende feiern kann.

Natürlich wurde viel auf der Bühne getanzt, „Wonneproppen“, Jugendgarde sowie die Tanzmariechen Elsa, Frida und Nele hatten trotz kurzer Trainingszeit ihre ersten überzeugenden Sessionsauftritte. Mit ihrem Einspieler „Wir sind wieder da“ kündigten sich die „Dancing Mamis“ mit einem Tanz an. Zum Galaabend sollen es dann zwei Darbietungen werden, bis dahin will die Trainingszeit genutzt sein. Auch die „Happy Trumpets“ durften sich mit einem eigenen Block für die Session warmlaufen.

Traditionell werden zum Sessionsauftakt neue Senatoren geschlagen, Carsten Krumtünger, Michael Peters und Holger Vauss werden die Abteilung der Senatoren künftig verstärken. Den Ehrenorden für besondere Verdienste bekam nach einer Laudatio von Alexander Wilk der ehemalige Präsident André Rings von Präsident Dominik Isermann überreicht.

Jubilare aus zwei Jahren

Die Jubilare stammten dieses Mal aus zwei Jahren, nämlich 2020 und 2021. Seit elf Jahren im Verein sind Marcel Blomann, Chiara-Jolin Hanisch, Ingo Rütten, Alejna Güneyli, seit 22 Jahren Natascha Bußmeier, Björn Elshoff, Dirk „Bäumchen“ Harbaum, Ann-Christin Klerx, Ulrike Morisse und Alexander Wilk. Vor 33 Jahren trat Dietmar Kupfernagel der SGF bei. Am Ende des Programms heizte die SGF eigene Musiktruppe „De Pöttkes“ noch mal ein, ehe DJ Toby übernahm.