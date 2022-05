Abgeklemmt von der B 58

Im ersten Moment irritiert, dann verärgert bis stinksauer: Anwohner der Bauerschaft im Umfeld der ehemaligen Feuerwehrausbildungsstätte Brockhausen kommen nicht mehr auf die B 58. Was vor wenigen Tagen noch ging, geht jetzt nicht mehr. Sie sind abgeklemmt.

Weiter geht‘s nicht. Foto: Ulrich Gösmann

Dass die B 58 bis in den Herbst Großbaustelle ist – bekannt. Dass Umleitungen gefahren werden müssen – ebenso. Dass aber all ihre Adern zur Bundesstraße gekappt sind? „Wir wussten von nichts“, erregt sich Judith Seiling. Sie hatte in dieser Woche ihre Eltern auf dem Gehöft Drensteinfurter Straße 35 wegen eines dringenden Termins ansteuern wollen und sah sich plötzlich vor der Vollsperrung und 400 Metern Fußweg. Vorher sei die Zufahrt über die B 58, die seit einer Woche bis auf eine schmale Fahrspur nur noch Schotterpiste ist, frei gewesen. „Wie kann das bitte sein, dass im Zuge des Ausbaus komplette Straßen ohne Vorankündigung komplett gesperrt werden?“, fragt Judith Seiling. Man stelle sich vor, dass ein Krankenwagen kommen müsse. „Soll der fliegen?“

Vater Herbert Seiling (80) ist ebenso verstimmt, auch wenn seine erste Reaktion nicht frei von Humor ist: „Wir müssen jetzt über London und Paris.“ Um aus der Bauerschaft rauszukommen, gehe es nun kreuz und quer durch die Feldflur. Ein halbes Dutzend Straßennamen fallen, um endlich über den Homannsweg auf anderer Seite auf die Walstedder Straße zu kommen.

„ Nicht einmal der Schulbus kam rein. “ Herbert Seiling

Nicht weniger abenteuerlich die alternative Schleife über die B 58 und die nördliche Seite der Drensteinfurter Straße, um dann über die Hagenbrede oder noch eins weiter über die Brücke, die die B 58 überspannt, wieder in den Süden Brockhausens zu kommen. So kompliziert das Verstehen, so kompliziert das Ankommen. „Nicht einmal der Schulbus kam rein“, erzählt der 80-Jährige.

Wie es die Post zu seinem Hof schafft? „Auf Irrfahrt“, antwortet Herbert Seiling. Und während er seine Geschichte am Rande der Absperrgitter erzählt, tappt ein ortskundiger Autofahrer in die Falle. Von Drensteinfurt kommend hatte er ab Buttermann die Schleichwege der Feldflur genommen, um dann über die B 58... – doch halt! Dem 61-Jährigen bleibt keine Alternative, als zu wenden. Irgendwie komme er hier schon wieder raus. Nur wie?

Einfacher haben es Radfahrer, die zum Spargelhof wollen. Sie schieben ihre Räder an den Absperrungen vorbei und machen die Schotterpiste zur Fahrradtrasse. Andere Anwohner vermissen vernünftige Umleitungsausschilderungen auf den Nebenstraßen. Darunter die, die auf der L 811 von Sendenhorst kommend frühzeitig auf den Prozessionsweg führt.

„ Es werden zusätzliche Schilder an angrenzenden Straßen aufgebaut, sowie die Zuwegungen der Anlieger, die direkt an der Baustrecke liegen, verbessert. “ Sandra Beermann, Straßen NRW

Sandra Beermann, Sprecherin des Landesbetriebs Straßen NRW, kündigt am Donnerstag Korrekturen an. Die Bauüberwachung vor Ort habe in den ersten Tagen die Verkehrssituation auf der Bundesstraße und im Umfeld der Baustrecke beobachtet. „Da einige Punkte noch nicht richtig rund liefen, wird nun an einigen Stellen nachgebessert. Es werden zusätzliche Schilder an angrenzenden Straßen aufgebaut, sowie die Zuwegungen der Anlieger, die direkt an der Baustrecke liegen, verbessert“, so Beermann. Über weitere Änderungen in der Verkehrsführung werde Straßen NRW über die Presse berichten.