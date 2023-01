Abschied von zweiter Heimat fällt schwer

Vor zehn Jahren hat sich Pfarrer Joseph Thota schwer getan mit der Sprache, der Kultur und dem Wetter in Ahlen. Nun, nach zehn Jahren in der St.-Bartholomäus-Gemeinde, fiel der Abschied schwer. Doch es soll kein Abschied für immer sein.

Nach zehn Jahren in der Kirchengemeinde St. Bartholomäus kehrt der indische Pfarrer Joseph Thota an diesem Montag in seine Heimat Indien zurück, wo er eine Pfarre übernimmt. Am Sonntagvormittag wurde er mit einem Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche und einem abschließenden Empfang in der Marienbegegnungsstätte verabschiedet.

„Heute ist der Gottesdienst etwas anders“, bekannte Pfarrer Joseph Thota, dass in ihm große Wehmut herrsche. Schon seit einigen Wochen sei er durcheinander, das Packen sei ihm schwer gefallen. Es sei schwierig, Ahlen zu verlassen, aber er versprach auch, er werde als Vertretung ab und an zurückkehren.

Für ihn sei die Kernbotschaft der Religion immer Menschlichkeit und Gerechtigkeit gewesen: „Ich bin froh, dass ich ein Priester sein darf, um die frohe Botschaft zu verkünden.“ Menschlichkeit und Gerechtigkeit habe er auch bei den Menschen in Ahlen erfahren, der Stadt, in der er sich in seinem Leben nach seiner Heimat Madepalli am längsten aufgehalten habe – die Hälfte seiner Dienstzeit als Geistlicher.

Zusammen mit den Pfarrern Dr. Ludger Kaulig (l.) und Pater Jose Kalarickal (r.) zelebrierte Pfarrer Joseph Thota seinen Abschiedsgottesdienst. Foto: Ralf Steinhorst

Er habe sich zu Beginn schwer mit der Sprache, Kultur und dem Wetter getan. Anders als in Indien standen die Türen und Fenster in den Häusern nicht offen. Begegnungen seien oft nur mit Termin möglich gewesen. Und doch waren es dann die Menschen, die ihn unterstützten und mit Einladungen Unterstützung und Wärme zukommen ließen. Seinen Wunsch, mit Eifer pastoral zu arbeiten, habe er gelebt. Ahlen sei zu seiner zweiten Heimat geworden. „Danke an alle – ihr seid sehr lieb. Wir bleiben in Verbindung“, zeigte sich Pfarrer Joseph Thota sichtlich bewegt.

„Du bist ein Brückenbauer, ein Pontifex“, verabschiedete der leitende Pfarrer Dr. Ludger Kaulig seinen Priesterkollegen, auch als Anspielung auf dessen Stiftung „Bridge of Hope“, die bedürftige Menschen in Madepalli unterstützt. Mit Ausdauer und Herzlichkeit sei es Joseph Thota gelungen, Zugang zum Leben in Ahlen und zu den Menschen zu finden: „Weltkirche wird durch Dich auch für uns greifbar.“ Die Stiftung werde weiterhin eine Verbindung zu den Menschen in Ahlen sicherstellen.

Als Vertreter der Messdiener überreichte Loren General (r.) zur Erinnerung an Ahlen ein Plüsch-Mammut an Pfarrer Joseph Thota. Foto: Ralf Steinhorst

Auch der Pfarreiratsvorsitzenden Carola Paulmichl fiel der Abschied schwer: „Du wirst uns mit deiner unglaublich offenen Art fehlen.“ Als Erinnerung an seine Zeit an Ahlen erhielt Pfarrer Joseph Thota viele Geschenke, darunter ein Mammut als Plüschtier von den Messdienern. Weitere Geschenke nimmt er zudem mit für die Patenkinder von vielen Ahlenern, die in Madepalli leben.

Die Rückkehr nach Indien wird für Joseph Thota emotional etwas abgefedert. Mit ihm zusammen wird eine Ahlener Reisegruppe, darunter Pfarrer Dr. Ludger Kaulig, nach Indien fliegen.