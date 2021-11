Abschiedspräsent: Bernd Dödings letzter Ortsausschuss

Gremium tagte nach 20 Monaten erstmals wieder in Vorhelm

Als der Ortsausschuss Vorhelm am 3. März 2020 im Feuerwehrgerätehaus tagte, konnte niemand ahnen, dass es für lange Zeit das letzte Mal an diesem Ort gewesen sein würde. Die Pandemie zwang zunächst zum Aussetzen aller Sitzungen und später zum Ausweichen in Ratssaal und Stadthalle.

Köpp dankt für herzliche Aufnahme

Entsprechend froh und erleichtert zeigte sich der Vorsitzende Hubertus Beier, als er die Ortspolitiker am Donnerstagnachmittag nach 20 Monaten wieder an vertrauert Stelle begrüßen durfte – und dann gleich mit dem „hohen Besuch“ des neuen Baudezernenten Thomas Köpp, der sich für die herzliche Aufnahme im Wibbeltdorf bedankte. Für einen war es jedoch Rückkehr und Abschied zugleich: Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, war zum letzten Mal vor seinem Ruhestand als Fachvertreter zu Gast.

„Als ich hier 1994 meine erste Sitzung abhielt, war Bernd Döding schon dabei“, sagte Hubertus Beier und lobte den immer offenen Austausch. Döding, selbst Vorhelmer, erinnerte sich noch lebhaft an Beiers Vorgänger Heinz Paschert und Gregor Wiethaup. „Mit allen haben wir viele tolle Projekte angeschoben“, so der scheidende Umweltbetriebsleiter. Dass einige Themen nicht ohne Reibung abgearbeitet wurden, stehe außer Frage. Aber Fairness und Respekt seien im Ortsausschuss eigentlich immer vorherrschend gewesen, bilanzierte Döding am Ende.

Mit einem Präsent bedankte sich Hubertus Beier im Namen des gesamten Ortsausschusses für die gute Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg und wünschte Döding alles Gute für den Ruhestand.