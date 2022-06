Abschluss eines rundum gelungenen Schützenfestes

Das Schützenfest des Schützenvereins Alt- und Neuahlen fand am Mittwochabend mit der Polonaise durch die Bauerschaft und dem Königsball in der Festhalle am Haus Quante einen festlichen Abschluss. Der Ball wurde zur Jubelfeier für das neue Königspaar Timo Quante und Clara Bühlmeyer.

Den Auftakt hatte am Nachmittag die Versammlung der Schützen auf dem Hof Rogge am Homannsweg gebildet, um das Timo Quante und Clara Bühlmeyer mit ihrem Hofstaat abzuholen. Von dort setzten sich Throngesellschaft und Schützen in Marsch zum Haus Quante, um sich dort mit einem Abendessen für den Königsball zu stärken.

Alt- und Neuahlen: Rundum gelungenes Fest Mit der traditionellen Polonaise und dem Festball beschloss der Schützenverein Alt- und Neuahlen das Schützenfest 2022. Foto: Ralf Steinhorst

Bei bestem Sommerwetter zogen die Schützen unter Führung des Spielmannszugs Enniger-Vorhelm mit ihren Partnerinnen den angrenzenden Bauernweg Overhagen einmal rauf und runter. Mit sichtlicher Freude nahmen auch die neuen Majestäten sowie deren Hofstaat daran teil. Die Polonaise gehört zur guten Tradition des Schützenvereins. Nach der Rückkehr zur Festhalle feierten die Schützen ihre neuen Regenten unter den Klängen der Band „Motion“ und ließen so bis in die Nacht ein gelungenes Schützenfest ausklingen.