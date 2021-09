Absurd: Friedlicher Ochse trifft Torero

Die Reaktion ist bekannt: Ein Foto, nein danke. In den sozialen Medien wie Instagram sind oft die selben Leute weniger scheu und stellen unter dem Hashtag „Ahlen“ auch sehr Persönliches ins Netz. Dieses Verhalten machten sich Nina Schengber und Eric Sproten zunutze, die Hunderte dieser Fotos aus dem Netz zogen. Polaroids davon fertigten, um damit am Samstagmorgen während des zweiten Aktionstags „Art Parcour“ die Fenster der ehemaligen City- Fleischerei in der Fußgängerzone zu bekleben. Die Aufmerksamkeit des Publikums war den beiden Designern, die in Melle ein Büro für Gestaltung unter dem Namen „vom Kiosk“ führen, gewiss.

Nach dem vielversprechenden Auftakt der Aktion hatte der Kunstverein am Samstag zu einem zweiten Durchgang eingeladen. Vor dem Eingang der Stadtgalerie begrüßte Sven Henric Olde, künstlerischer Leiter und Kurator des Parcours, den kleinen Besucherkreis – darunter die Vorsitzenden Ulrich Loermann und Irene Gromes, um sich von der Schuhfabrik auf den Rundgang zu machen. Zunächst warfen die Teilnehmer einen interessierten Blick in den von der Gruppe „Durchsicht“ gestalteten Ausstellungsraum „Was fehlt?“

Über die Stationen Weststraße 83, wo Johanna Hodler aus Köln das Schaufenster in viele gleichgroße Rechtecke in Monitorform gestaltet hatte, und dem früheren Sonnenstudio Im Kühl 6, das Textilkünstlerin Paulina Dornfeld ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(Lage) zu ihrer Materialarbeit „Give me honey“ inspiriert hat, ging es über die Oststraße 26, wo Tobias Bertz (Münster) zwei mit Stoff bespannte Kuben in dem ehemaligen Schuhgeschäft präsentiert, weiter zu den Mellern vom Kiosk und danach zu Marvin Backhaus (Warendorf / Berlin) und Sergej Davydov (Duisburg), die in dem leerstehenden Ladenlokal Oststraße 23 an ihren mehrteiligen großformatigen malerischen Werken arbeiteten. Noch auf Vollendung wartet die Collage von Maximilian Hallermann aus Ahlen mit heimischen Motiven.

Immer imposanter wird die Kunst auf dem Parkplatz am Kerkmannplatz, beginnend mit dem großformatigen von Leon Schäfer (Bielefeld) am Backsteinschornstein, das eine paradiesische Situation zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern zeigt. Das gleiche Thema behandelt Susanne Bendek (Bielefeld) in ihrem Bild auf der Mauer mit zwei Frauen und dem Titel „Dos Madres“ (Zwei Mütter).

Tim Hellmich (Hamm) arbeitet noch an seinen geometrischen Wandformen. Daneben lässt Sven Henric Olde einen Mann aus der Fensteröffnung einen Eimer mit Farbe ausschütten. Über die heruntertropfenden Regenbogenfarben lässt sich ein Kind begeistern, das sich noch unbeschwert und unverbildet über die auslaufende Farbe freut – ein Thema, das den Künstler immer wieder beschäftigt hat.

Die neueste Arbeit stammt von Leon Pöhler (Bielefeld), der einen davon eilenden Torero zeigt, während der Ochse friedlich auf einen Dreiecksverschlag schaut und die ganze Aufregung nicht zu verstehen scheint. Mit einem Augenzwinkern macht sich der Kommunikationsdesigner aus Bielefeld lustig über die permanente Aufgeregtheit einer Gesellschaft, die sich oft selbst zum Narren macht.

„Die Künstlerinnen und Künstler zeigen uns ihre Sicht von Leerständen und sogenannten „lost places“, stellte Olde resümierend fest und forderte dazu auf: „Machen Sie sich selbst ein Bild.“