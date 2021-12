Abtauchen ins Mittelalter: Wulfbert-Geschichte als Kinderbuch erschienen

Eine Pilgerreise aus dem Mittelalter als Kinderbuch? Altpfarrer Hermann Honermann hat die Pilgerreise des Vorhelmers Wulfbert um das Jahr 864 herum erforscht und fand, dass sich diese Geschichte als Kinderbuch gut machen würde. Zusammen mit Mitautor Ludger Bach und Verleger Frank Krümmer vom Anno-Verlag stellte er das Buch „Wulfbert – Die Geschichte einer Pilgerreise im Mittelalter“ am Donnerstagabend in der Alten Mühle vor.

Beim gemütlichen Beisammensein bei Glühwein und Kaltgetränken gaben Autoren und Verleger einige Hintergründe zu dem Buch preis. „Ich bin nicht der große Verfasser dieser Geschichte, aber unverantwortlich bin ich auch nicht“, bekannte Hermann Honermann gleich zu Beginn. Dass das Buch aber geschrieben werden musste, dessen war er sich sicher. Denn die Wulfbert-Geschichte zähle bei den Geschichten über Krankenheilungen zu den Glaubwürdigsten: „Es ist ein Bericht von Augenzeugen und keine Legende.“

Doch wer konnte so ein Buch als Kinderbuch schreiben, so seine Idee, wenn nicht er selbst? „Ludger ist ein Mann, der kann ein Buch für Kinder schreiben“, fand er dann schnell einen Mitstreiter aus dem Heimatverein Vorhelm. Der war sich zunächst unsicher, ob er das so umsetzen könne. „Vor zwei Jahren hatte ich Fieber und da kam mir eine Idee, wie das alles damals so passiert sein könnte“, fand Ludger Bach dann die Geschichte.

Illustrationen von Ute Oehm und Anne Friedeck

Hinzukommen sollten dann noch Illustrationen, also wurde die Augustin-Wibbelt-Schule angesprochen, ob die Schulkinder diese nicht zeichnen oder malen könnten. Mit Ausbruch der Pandemie musste dieses Vorhaben aber aufgegeben werden. Stattdessen sprangen dann Ute Oehm und Anne Friedeck ein, die unter anderem das Titelbild gestaltet haben. Am Ende waren es 17 Illustrationen und Fotos.

Dass am Schluss alles ganz schnell ging mit der Umsetzung, beschrieb Frank Krümmer, der froh war, dass das Buch passend zu Weihnachten fertig wurde. Was bei den Engpässen bei Papier nicht selbstverständlich war. Vor exakt drei Monaten habe man das erste Mal zusammengesessen. „Alles war gut vorbereitet, wir konnten fast sofort mit dem Satz beginnen“, lobte der Verleger das Autorenteam. Es ist das fünfte Kinderbuch, das im Anno-Verlag erscheint, es hat eine Auflage von 300 Exemplaren mit 82 Seiten. Es ist zum Preis von 12,95 Euro beim Anno-Verlag, im Vorhelmer Lädchen am Pilz sowie überall dort, wo es Bücher gibt, erhältlich. „Die Wulfbert-Geschichte kam bisher ja nicht so richtig unters Volk – das soll jetzt mit dem Buch anders werden“, hofft Altpfarrer Honermann.