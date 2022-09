Abwechslungsreiches Freilufttraining

Eine kurze Registrierung, Einloggen per App und schon steht Sportbegeisterten eine Vielzahl an Sportgeräten für das Freilufttraining zur Verfügung.

Vertreter der Stadt, des Sportausschusses und Bürger begrüßten die Aufstellung der neuen Sportbox am Basketballfeld der Zeche am Freitagabend.

Nahe dem Basketballfeld an der Zeche „Westfalen“ steht sie nun. Bunt und einladend, soll sie den Sport im Freien fördern. Mit Gewichten, Matten, Medizinbällen, Springseilen und mehr ist die Sportbox voll ausgestattet. Damit ist sportliche Bewegung täglich von 8 Uhr morgens bis abends 20 Uhr möglich.

Die Sportbox funktioniert digital. „Sie öffnet sich via App, die ist auf dem QR-Code an der Frontklappe zu finden“, zeigt Marcel Fels, Sportkoordinator der Stadt, bei der Vorstellung der Box am Freitag. Um die mit Solarstrom betriebene Apparatur zu öffnen, muss eine Online-Registrierung erfolgen. Dann steht dem Trainierenden der ganze Inhalt zur Verfügung. „Danach alles wieder einräumen und die Box schließen, das war’s“, erklärt Marcel Fels. Der Kasten loggt den Nutzer danach automatisch aus.

Automatische Terminverwaltung

Aber die App kann noch eine Menge mehr. So nimmt sie auch Buchungen entgegen und hat eine automatische Terminverwaltung. „Die Anmeldung kostet einmalig 50 Cent und damit sind alle Boxen in der Republik zugänglich“, führt Fels aus. Damit sei auch ein gewisses Maß an Sicherheit geschaffen. Denn der letzte, der die Box geöffnet hat, sei auch Rechenschaft über verlorene Teile schuldig. „Bei einem Wechsel der Nutzer empfiehlt es sich also, die Box kurz einzuräumen und zu schließen“, rät der Sportkoordinator. Der Scanner in der Box prüft die Vollzähligkeit und loggt den aktuellen Nutzer automatisch aus. Damit geht die Verantwortung auf den nächsten Nutzer der Sportbox über.

Eine Vielzahl an Geräten erlaubt ein sehr abwechslungsreiches Training. „Anleitungen zur Nutzung sind in der Box und auch über die App in Videos zu sehen. Dazu hat die Box noch einen USB-Anschluss, um das Smartphone oder Tablet zu laden“ zeigt Marcel Fels.

Angeschafft wurde die Box mit einer 70/30-Förderung des Landes und der Stadt zur Wohnumfeldverbesserung. „Wir haben uns sehr deutlich für die Anschaffung eingesetzt und freuen uns nun über dieses gelungene Ergebnis“, bedankt sich Dietmar Kupfernagel, stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses, bei der Stadt.