Acht Jahre Toleranz und Wärme

Er sollte unbedingt in Präsenz und ohne Maske gefeiert werden, der achte Geburtstag des Internationalen Frauenfrühstücks (IFF). Also entschloss sich das Organisationsteam um Gründerin Laina Remer zu einem Spaziergang am Samstagvormittag in der Langst. Doch am frühen Morgen wurde kurzfristig umorganisiert. Nach den heftigen Sturmböen der vergangenen Tage wäre ein Spaziergang im Wald zu gefährlich geworden. In Präsenz wurde trotzdem zurückhaltend gefeiert – traditionell in der Familienbildungsstätte. Mit Maske.

Kurzfristig stellten die Frauen mit einer großen gefüllten Brezel ein kleines Frühstück auf die Beine. Statt großer Feier freuten sich alle, nach dem Präsenzausfall im Januar wieder beisammen sein zu können, wenn auch in geringerer Anzahl wie gewohnt. Dafür trugen die Frauen ihre Erfahrungen mit dem Internationalen Frauenfrühstück zusammen.

„Als wir im Februar 2014 angefangen haben, waren wir 25 Frauen“, blickte Initiatorin Laina Remer zurück. Auch wenn vergleichsweise wenig Frauen, kurioserweise 25 Frauen wie zur Gründung, gekommen waren, zeigte sie sich stolz auf das Erreichte, nämlich den großen Zusammenhalt. Ab jetzt sollen an jedem dritten Samstag im Monat wieder Präsenztreffen stattfinden, im Juni soll sogar eine Abendveranstaltung in Angriff genommen werden.

Die Zahl „8“ stand beim Gebursttagsfrühstück im Mittelpunkt. Foto: Ralf Steinhorst

Für Mitorganisatorin Sabine Knauer ist das Frauenfrühstück ein Glücksfall. Nach ihrer Pensionierung hatte sie verschiedene Versuche unternommen, sich gesellschaftlich zu engagieren und landete schließlich in dieser Runde „Hier herrscht Toleranz und Wärme. Da wusste ich, ich habe mein Ding gefunden“. Rocio Siekaup, ebenfalls im Orgateam tätig, sah es ähnlich: „Die Gruppe ist ein wichtiger Teil meines Lebens geworden“. Sie sei Teil einer großen Sache; es hätten sich viele Türen geöffnet.

Emotional schilderte Tita Schmidt ihre Erfahrungen. Lange habe sie nach Möglichkeiten gesucht, Anschluss zu finden. Für sie war das Frauenfrühstück wie eine Erlösung. Ähnliche Erfahrungen hat Susanne Buckesfeld gemacht. Sie kam von Wuppertal nach Ahlen und hatte über die Zeitung vom Frauenfrühstück erfahren. „Ich hoffte, dort viele Frauen zu treffen, die unvoreingenommen und offen sind“. So kam es dann schließlich auch. Regelmäßig besucht sie noch immer nach ihrem Umzug ins Rheinland das Frühstück.

Dass die Anfänge nicht leicht waren, schilderte Brigga Kazmierczak: „Wir sind damals von vielen belächelt worden“. Doch gerade in der Pandemie, wo viele Vereine in Schwierigkeiten gekommen sind, habe sich eines gezeigt: „Wir haben es geschafft!“ Das entsprach einer Grußbotschaft, die es vom Team der Familienbildungsstätte gab: „Legt man eine 8 quer, so gleicht sie dem Symbol für Unendlichkeit.“