Acht Monate Krieg in der Ukraine

Einen beeindruckenden stillen Protestzug durch die Innenstadt erlebten am Samstagmorgen die Passanten in der Fußgängerzone. Vom Kerkmann-Platz kommenden zogen rund 80 Kinder, Frauen und Männer durch die Oststraße und trafen auf dem Marienplatz zu einer abschließenden Kundgebung ein, an der über 100 Menschen teilnahmen und die mit Friedensgebeten von Pater Roman Fries und seinem evangelischen Kollegen Markus Möhl endete.

Initiiert hatten den stillen Protest Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Notunterkunft Am Röteringshof vorübergehend eine Bleibe gefunden haben.. Das Ahlener Friedensbündnis hatte die Initiative aufgegriffen und die Stadtgesellschaft aufgerufen, sich zu beteiligen. Marina Kessing hieß im Namen des Bündnisses die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Marienkirche willkommen. Sie erinnerte daran, dass der Krieg bereits seit fast acht Monaten in der Ukraine tobe und ein Ende des „verbrecherischen Angriffs“ nicht in Sicht sei.

„ Das ist unverhüllter Terror gegen die Zivilbevölkerung. “ Maria Kessing, Bündnis für den Frieden

Im Gegenteil: Angesichts von militärischen Niederlagen führe der Kreml mit Schlägen gegen die ukrainische Energieversorgung ei-nen immer brutaleren Vernichtungsfeldzug. „Das ist unverhüllter Terror gegen die Zivilbevölkerung“, sagte Kessing. Die Rednerin erinnerte an den besonders tragischen Fall eines jungen Paares, das bei einem Raketenangriff am vergangenen Montag in ihrem Wohnhaus in Kiew starb, einschließlich des ungeborenen Kindes im Mutterleib. „Ein Schicksal von vielen, das uns wütend und traurig macht“ so Kessing. Gleichwohl müssten der Westen und Russland miteinander ins Gespräch kommen. Trotz oder gerade wegen der aktuellen Entwicklungen auf dem Kriegsschauplatz sollten Friedensgespräche noch möglich sein, forderte die Journalistin.

Kinder, Frauen und Männer aus der Ukraine beteiligten sich am Samstag an dem Protest gegen den russischen Angriffskrieg. Foto: Dierk Hartleb

Anschließend betete Pater Roman Fries, katholischer Militärpfarrer in der Westfalenkaserne, den Psalm 121 und Markus Möhl das ökumenische Friedensgebet, nachdem die jeweiligen Übersetzungen auf Ukrainisch an die Anwesenden verteilt worden waren. Zuvor hatte die junge ukrainische Sprachmittlerin Anna, die mit ihrer Familie selbst in der Notunterkunft lebt, die Rede Kessings ins Ukrainische übersetzt.

Herzlich empfangen wurden alle anschließend von den Mitgliedern der City-Kirche der Gemeinde, die Kaffee, Tee und Waffeln anboten. „So groß war die Nachfrage nach Tee noch nie“, meinte anschließend Birgit Ruhmöller.