„Action“ bestätigt Ansiedlung am Standort Ahlen

„Action“ kommt! Die Nachricht aus der Pressestelle von „Action“ Deutschland erreichte die Redaktion nach einer weiteren Anfrage am Donnerstagmorgen.

„Wir können bestätigen, dass wir Ende November eine Filiale in der Richard-Wagner-Straße eröffnen“, teilt Annika Büschken aus der Kommunikationszentrale in Düsseldorf mit. Und ergänzt: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge, eine sehr gute Erreichbarkeit und die zentrale Lage.“ Das Team umfasse zwischen 15 und 20 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit und suche noch Verstärkung.

Informationen auch zum Unternehmen: „'Action' ist einer der am schnellsten wachsenden Non-Food-Discounter in Europa und bietet mehr als 6000 Produkte aus 14 verschiedenen Kategorien an“, teilt Annika Büschken weiter mit. Das 1993 in den Niederlanden gegründete Unternehmen betreibe über 2100 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Polen, Tschechien, Italien und Spanien. Bei „Action“ seien 65.000 Menschen aus 124 Nationen beschäftigt.

Es fehlte nur noch die Bestätigung: Action kommt nach Ahlen und will Ende November eröffnen. Foto: Ulrich Gösmann

Die große Fangemeinde in Ahlen, die sich in den sozialen Netzwerken in den letzten Monaten und Jahren über die Ansiedlungsabsichten austauschte, lässt starke Frequenz erwarten. Spannend nun die Frage, wie sich der Kundenstrom auf die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Wagner-Straße / Weststraße und das Wohngebiet auswirkt. Jetzt wird erst einmal gebaut. Seit Wochenbeginn laufen die Arbeiten im Edeka-Leerstand.