Adas Reise in die Unabhängigkeit

Christian Berkel ist nicht nur ein mehrfach ausgezeichneter Schauspieler, sondern auch Autor. Aus seinem neuen Roman liest er auch in Ahlen – am 7. November in der Lohnhalle.

Christian Berkel liest am Sonntag (7. November) um 17 Uhr in der Lohnhalle der Zeche Westfalen aus seinem neuen Roman „Ada“. Darin erzählt Berkel die Geschichte von Ada, die mit ihrer jüdischen Mutter aus dem Nachkriegsdeutschland nach Argentinien geflohen ist, dort vaterlos in einem katholischen Land aufwächst und 1955 mit ihrer Mutter Sala nach Berlin zurückkehrt.

Doch Deutschland ist für Ada eine fremde Heimat, deren Sprache sie nicht spricht. In Berlin trifft sie auf den lange ersehnten Vater Otto, doch das Familienglück bleibt aus. In einer noch immer sehr autoritär geprägten Gesellschaft wächst Adas Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Die Studentenbewegungen der 60er Jahre werden ihre Rettung. In Paris lernt sie bei ihrer Tante Lola die Mode- und Kunstwelt kennen. Am Ende steht Woodstock – ein dreitägiges mystisches Erlebnis, das Ada verändert.

Umwälzende historische Ereignisse

Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse erzählt Christian Berkel von der Schuld und der Liebe, von der Sprachlosigkeit und der Sehnsucht, vom Suchen und Ankommen – und beweist sich einmal mehr als mitreißender Erzähler.

Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde mit dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Viele Jahre stand er in der ZDF-Serie „Der Kriminalist“ vor der Kamera. Er lebt mit seiner Frau Andrea Sawatzki und den beiden Söhnen in Berlin. Sein Debütroman „Der Apfelbaum“ aus dem Jahr 2018, an welchen „Ada“ anknüpft, wurde ein Bestseller.

Es gilt 3G

Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen können nur Personen an der Veranstaltung teilnehmen, die nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich und auf der Homepage der VHS oder per E-Mail an vhs@stadt.ahlen.de möglich. Der Eintritt kostet 15 Euro, zwölf Euro ermäßigt, Schülerinnen und Schüler zahlen fünf Euro. Weitere Informationen gibt auch in der VHS unter Telefon 02382-5 94 36.