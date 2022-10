Adrian Topol dreht in Jerusalem

Adrian Topol steht wieder vor der Kamera. Seit einigen Wochen ist der bekannte Schauspieler mit Ahlener Wurzeln für ein neues Filmprojekt unter anderem in Israel unterwegs. Zwischen den Takes besuchte er auch einige Sehenswürdigkeiten wie die Grabeskirche Jesu in Jerusalem (o.r.). Weitere Szenen werden in Warschau gedreht. „Das Besondere dabei ist, dass ich auf Polnisch spiele“, sagt Adrian Topol im Gespräch mit unserer Zeitung. Für ihn kein großes Problem, schließlich habe er den passenden familiären Hintergrund und auch seine Frau stammt aus dem Nachbarland. „Der deutsche Akzent dabei ist gewollt.“ Weitere Details zu dem Film will er aber erst später verraten. Ebenfalls in tragender Rolle vor der Kamera steht Magdalena Boczarska (l. und u. M.), hier bei einer Szene in Tel Aviv. Regie führt Jan Kidawa-Blonski (u.r.).

