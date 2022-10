Advent, Advent bei 23 Grad

Ahlen

Adventsmarkt lieber bei plus 20 als bei minus 17 Grad – findet Hobbykünstlerin Conny Teune. In der Lohnhalle der Ahlener Zeche Westfalen geben sich am Sonntag Schaulustige zur kollektiven Einstimmung die Klinke in die Hand.

Von Angelika Knöpker