Adventskränze kennen sie nicht

Die ukrainischen Flüchtlinge fühlten sich in der adventlichen Atmosphäre im Quartierstreff der Ludgeri-Höfe sehr wohl und waren gespannt auf die Weihnachtsbräuche in Deutschland.

Im Weihnachtstrubel soll die Unterstützung für Menschen aus dem Kriegsgebiet der Ukraine nicht in den Hintergrund treten. Die Teammitglieder des Caritasprojekts „Caritas 4U“ haben ukrainischen Flüchtlingen in zwei Adventscafés im Quartierstreff der Ludgeri-Höfe nähergebracht, was die Advents- und Weihnachtsbräuche in Deutschland ausmachen.