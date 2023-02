2500 Euro fürs Forum

Eine Spende in Höhe von 2 500 Euro übergaben Stadtwerke-Chef Dr. Alfred Kruse und Claudia Drews, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, jetzt dem Vorstand des Forums gegen Armut. Die Unternehmensgruppe hatte laut Pressemitteilung im vergangenen Jahr auf Weihnachtspräsente für ihre Kunden verzichtet und unterstützt stattdessen drei Institutionen in ihrer Arbeit vor Ort.

Sebastian Richter und Freddy Avdic stellten das 2007 gegründete Forum gegen Armut für Menschen in Not vor. Dabei machten sie deutlich, dass die Zahl der Bedürftigen in Ahlen weiter steigt und durch die Zunahme von Flüchtlingen aus der Ukraine einen neuen Rekord erreicht hat.

40 bis 70 Menschen täglich

40 bis 70 Menschen besuchen pro Tag die Suppenküche und kaufen für einen geringen Geldbetrag Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Wie bei den Stadtwerken steht auch in der Einrichtung an der Rosenstraße der Mensch im Mittelpunkt. Seit Anfang des Jahres sind die Lebensmittel-Spenden um 30 Prozent rückläufig, umso gelegener kam den Helfern jetzt die Spende der Stadtwerke.