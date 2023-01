Zugabe? Aber bitte mit Sahne!

„Mit 66 Jahren“, „Merci Cherie“ und nicht zuletzt „Ich war noch niemals in New York“ – mit diesen Klassikern und noch viel mehr riss „Die Udo Jürgens Story“ das Publikum in der Stadthalle zu langanhaltendem Beifall hin. Und zum Mitsingen natürlich.

Das Wort „Legende“ ist ein sehr großes – und wird teilweise auch etwas vorschnell genutzt. Dass aber der unvergessene Udo Jürgens in diese Kategorie fällt, dürfte wohl niemand ernsthaft bestreiten. Mit mitreißenden und fesselnden Titeln wie „Aber bitte mit Sahne“ oder „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ erlangte der im Jahr 2014 verstorbene Sänger Kultstatus. Udo Jürgens beeindruckte mit seinen Liedern unglaublich viele Menschen.

Mehr als ein Konzert

Einen Ausflug in das Leben und Wirken des Künstlers unternahmen am Mittwochabend die Zuschauer der „Udo Jürgens Story“ in der Stadthalle. Nur ein Konzert? Bei weitem nicht: Die Darsteller Alex Parker (Gesang/Klavier) und Gabriela Benesch (Lesung) lieferten vielmehr tiefe, teils auch sehr private Einblicke in die Lebensgeschichte Udo Jürgens‘, die unter anderem auf dessen persönlichen Aufzeichnungen basierten.

„Mit 66 Jahren“ oder auch „Ehrenwertes Haus“ – Titel, die wirklich jeder kennt. Aber einer der erfolgreichsten Solokünstler weltweit stand noch für vielmehr. Was war eigentlich die Initialzündung für diese große Karriere? Gabriela Benesch nahm das Publikum mit zurück ins Jahr 1946, als der erste Theaterbesuch zum zwölften Geburtstag von „Jürgi“ Bockelmann ein einschneidendes Erlebnis markierte. „Ich möchte Melodien komponieren, die so richtig große Gefühle auslösen“, das war für ihn schon damals vollkommen klar. Wohl die wenigsten dürften gewusst haben, dass Udo Jürgens einst während seines Studienaufenthalts in den USA spontan Chet Baker am Klavier begleiten durfte. Diese und viele weitere kleine Geschichten und kurzweilige Anekdoten bildeten den Rahmen für die Hits. Deutlich zu merken war, dass Gabriela Benesch mit Jenny Jürgens, der Tochter von Udo Jürgens, befreundet ist und hierdurch über detaillierte Informationen verfügt.

Was war zuerst da?

Dabei kamen auch zahlreiche Fragen aufs Tapet, die viele Udo-Jürgens-Fans beschäftigt haben: Was war eher da, der Text oder die Musik? Beim legendären „Griechischen Wein“ war es zunächst die Melodie, die Udo Jürgens wehmütig am Klavier spielte, als er nach einem Sommerurlaub auf Rhodos im Jahr 1973 ins verregnete Wien zurückkehrte. Die Töne liefen ihm dabei aus den Fingern. Aber wie lautet der passende Text dazu? Hier dauerte es etwas länger bis mit Hilfe von Michael Kunze die geniale Idee aufkam, die Gefühle griechischer Gastarbeiter zu thematisieren.

Alex Parker, Gabriela Benesch und Regisseur Erich Furrer Foto: Martin Feldhaus

Insgesamt boten beide Protagonisten eine Leistung, die das begeisterte Publikum mit stehenden Ovationen prämierte. Aber war es das wirklich schon? Das konnten die Besucherinnen und Besucher nicht glauben und forderten lautstark eine Zugabe. Das kongeniale Duo auf der Bühne ließ sich nicht lange bitten und servierte – wie könnte es anders sein – den Welthit „Merci, Chérie“, mit dem Udo Jürgens 1966 den damaligen Grand Prix d‘Eu­rovision (heute Eurovision Song Contest) in Luxemburg gewonnen hatte. Auch dieses Lied garnierte Gabriela Benesch mit einer Anekdote aus dem Wirken des genialen Komponisten: Der habe „Merci Chérie“ einst nach einem Konzert auf Wunsch des Schauspielers Paul Hörbiger, der sich auf den Weg zur Bühne gemacht hatte, zu dessen Geburtstag gespielt.

Hit-Medley als Zugabe

Auch wenn es der Songtitel insinuiert, bildete dieses besondere Stück aber noch nicht den Abschluss der „Udo Jürgens Story“ in Ahlen. Vielmehr hatten Alex Parker und Gabriela Benesch noch einen ganz besonderen Höhepunkt in petto – und der brachte die Stimmung in der Stadthalle auf ihren absoluten Siedepunkt. In einem Hit-Medley unternahmen sie gleichsam einen Parforceritt durch die sich nahezu über 60 Jahre erstreckende Karriere des Sängers, Komponisten und Pianisten. Die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer durften sich hier noch mal über alle Hits freuen, die viele von ihnen auch im Schlaf mitsingen könnten: „Ich war noch niemals in New York“ oder „Liebe ohne Leiden“ kennt wohl jeder. Sie rundeten eine beeindruckende über zweistündige Darbietung ab, bei der es Alex Parker durchgehend schaffte, den einzigartigen Charakter der Originale zu transportieren, und restlos überzeugte. Seinem Ruf als bester Interpret für Udo-Jürgens-Songs wurde er allemal gerecht.