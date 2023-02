Buntes Angebot an rund 70 Ständen

Er hat eine große Fangemeinde, der Flohmarkt in der Lohnhalle. Das liegt am großen Angebot - und dem Charme der privaten Anbieter.

„Neues Jahr, neues Glück beim Stöbern und Feilschen“ - das verspricht der große Flohmarkt in der Lohnhalle der Zeche Westfalen auch in diesem Jahr. Schnäppchenjäger kommen am Sonntag (12. Februar) in der Zeit von 11 bis 15 Uhr auf ihre Kosten. Insgesamt werden in der Lohnhalle und auf den Feldern der Soccerkaue um die 70 Stände aufgebaut sein.

„Die Fangemeinde unseres Flohmarkts am Sonntag ist groß“, wissen Solmaz Uzuner und Hermann Huerkamp vom veranstaltenden Stadtteilbüro. Kein Platz sei mehr frei. Ob Kleidung, Kinderspielzeug, CDs und Bücher oder jede Menge Trödel und Dekoratives, alles wird von „privat“ angeboten, rein gewerbliche Händler werden bewusst nicht zugelassen.

„Ukraine Hilfe Ahlen“ sammelt

Es gibt nichts, was nicht angeboten wird. „Alles ist möglich und das macht unseren Flohmarkt auch für die Besucher so attraktiv“, sagt Hermann Huerkamp. Für ein Päuschen und gegen den kleinen Hunger bietet der Zechencaterer Cook & Chill verschiedene Kaffeespezialitäten und selbstgebackenen Kuchen an. Auch der neu gegründete Verein „Ukraine Hilfe Ahlen“ will auf sich aufmerksam machen und nutzt den Flohmarkt, um Spenden zu sammeln, die gezielt für medizinische Hilfen in Kinderheimen und Krankenhäusern in der Ukraine eingesetzt werden sollen.