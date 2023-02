Der Klang eines eigenwilligen Komponisten

Loners United spielen am 11. Februar in der Schuhfabrik.

Neil Young ist eher selten in Deutschland unterwegs, sehr zum Leidwesen seiner vielen Fans. Aber zum Glück gibt es die Tribute-Reihe der Schuhfabrik, die immer wieder interessante Bands in den Kreis Warendorf holt, die ihren großen Vorbildern in nichts nachstehen.

So auch die Loners United, die am 11. Februar (Samstag) ab 20 Uhr die diesjährige Tribute-Reihe mit der Musik von Neil Young eröffnen. Neil Young ist ein eigenwilliger Sänger und Gitarrist, Komponist genial einfacher Songs im Country-Folk-Gewand und wenig später wieder Zeremonienmeister besessener Kollektiv-Improvisationen im Zeitlupentempo, heißt es in der Ankündigung. Mit seinen langjährigen Mitstreitern Crazy Horse hat Neil Young die Rockmusik nachhaltig beeinflusst und wird auch als der „Godfather of Grunge“ bezeichnet.

Auch abseits der Musik macht er mit seinen teils politischen Aktionen immer wieder Schlagzeilen. Die Loners United haben aus seinen bekanntesten Stücken ein abwechslungsreiches Konzertmenü zusammengestellt. Der erste Gang zeigt Neil von seiner akustischen Seite, der Hauptgang ist geprägt von elektrisierenden, epischen E-Gitarren-Exkursionen.

Die Band hat sich übrigens nach Youngs erster Solo-Single „The Loner“ (1968) benannt. Felix Franke hat eine Gesangsstimme, die der Neil Youngs täuschend ähnlich ist, und auch sein Gitarrenspiel, akustisch wie elektrisch, klingt „amtlich“. Tom Bola unterstützt Felix mit harmonischem Gesang und an den Gitarren. Rolf Weiler ist ein erfahrener Musiker und bei den Loners für die satten, tiefen Töne und die dritte Stimme im Gesang zuständig. Walde Widera ist, wenn nötig, ein feiner, filigraner Schlagwerker, der aber auch genauso gut wuchtig auftrumpfen kann und seine Kollegen erbarmungslos vor sich hertreibt.

Tickets sind in der Gastronomie bis Donnerstag und über events.schuhfabrik-ahlen.de bis Mittwoch vor der Veranstaltung im Vorverkauf für 18 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 22 Euro.