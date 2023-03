Die wahre Geschichte der Popmusik

Wenn Achim Hagemann in sein wahres Ich, nämlich das von Pawel Popolski, schlüpft, dann bleibt kein Song ungesungen und kein Auge trocken. Den Beweis gibt's demnächst in der Stadthalle.

Popolski-Show in der Stadthalle

Der Vorverkauf für die Comedyshow mit Pawel Popolski am 22. April (Samstag) in der Stadthalle ist gestartet. Ab 20 Uhr präsentiert Pawelchen seine brandneue „Der Popolski-Wohnzimmershow“.

Unter dem schönen Motto „Nach der Strich und der Faden“ erzählt Pawel Popolski dem staunenden Publikum die langersehnte Fortsetzung zu den musikalischen Meisterwerken aus der Familiengeschichte: Sensationen aus der Welt der Popmusik so, wie sie ursprünglich gedacht waren! In der Popolski Show „Nach der Strich und der Faden“ präsentiert Pawel Popolski die schönsten Wodkalieder der Musikgeschichte und „nagelt sich mit der gesamte Publikum schön einen chinter der Schrankwand“.

Per Skypek zugeschaltet

Mithilfe der polnischen Videosoftware Skypek werden weitere Popolski-Familienmitglieder aus dem Plattenbau in die Show geschaltet. Pawel spielt das Lied von der bösen Note, „der fiese Fis“, singt mit dem Publikum „der errrrrrotischste Lieder aller Zeiten“ und trommelt wie immer „der Putz von der Decke“, und das „nach der Strich und der Faden“.

Nachdem Piotrek Popolski vor mehr als 100 Jahren beim Pfarrfest in Pyskowice 22 Gläser Wodka getrunken hatte, ersann er eine kleine Melodie. Dies war die Erfindung der Popolski-Musik, welche später als Popmusik bekannt wurde. Obwohl die drei Akkorde dieser genialen Komposition später von erstaunten Fachleuten in 90 Prozent aller internationalen Tophits wiedererkannt wurden, blieb ihr Erfinder zeitlebens unbekannt – wie Opa Popolski bei einem Gürkchenfrühstück mit einem Pfefferstreuer, zwei Paprikaschoten und einem gekochten Ei den Technobeat erfand. Oder warum der Reggae in Wahrheit nur eine Polka auf halber Geschwindigkeit ist. Pawel lüftet das Geheimnis um das wichtigste Instrument der Popgeschichte und erzählt die Geschichte vom uralten polnischen Volk der Mayek, das nicht nur die Pyramiden erfand, sondern auch die größte Katastrophe von der Popmusik vorhersah: Dieter Bohlen.

Tickets gibt es in der Stadthalle, Telefon 20 00, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.