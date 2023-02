Dr. Stefanie Neumann übernimmt

Stabwechsel in der AniCura Tierklinik: Dr. Gereon Viefhues zieht sich in den Ruhestand zurück, Dr. Stefanie Neumann hat von ihm die Geschäftsführung übernommen.

Stabwechsel in der Geschäftsführung der AniCura Tierklinik in der Bunsenstraße: Nach 28 Jahren hat Dr. Gereon Viefhues die Geschäftsführung an Dr. Stefanie Neumann übergeben. Die Tierärztin ist seit 2006 in der Tierklinik tätig.

Seit 1995 führte Dr. Gereon Viefhues die Klinik, die unter seiner Leitung zu einem der stärksten überregionalen Überweisungszentren in Deutschland wuchs. Aber nicht nur damit machte er sich einen Namen, er setzte sich auch als Vorstand und Mitglied namentlicher Fachverbände für Innovation und Qualitätssicherung des Berufsstands ein. Der ehemalige Geschäftsführer verabschiedet sich noch nicht ganz in den Ruhestand, sondern wird weiter einmal wöchentlich in der Tierklinik praktizieren.

Schwerpunkt Kardiologie

Dr. Stefanie Neumann trat im Jahr 2006 ihre Assistenzzeit in der Tierklinik an und absolvierte dann erfolgreich die Fortbildung zur Fachtierärztin für Kleintiere und für Innere Medizin. Ihr Schwerpunkt liegt in der Kardiologie für Kleintiere. Seit 2017 ist sie für den Bereich Innere Medizin Cheftierärztin in der Klinik. Dem Collegium Cardiologicum gehört sie als Mitglied an, sie ist zudem zugelassene zuchtmedizinische Untersucherin für angeborene Herzerkrankungen sowie Nierenerkrankungen.

„Ich freue mich, dass Frau Dr. Neumann die Geschäftsführung übernimmt, weil sie hier seit 17 Jahren verwurzelt ist“, sieht Dr. Gereon Viefhues die Kontinuität in der Tierklinik gesichert. Auch die neue Geschäftsführerin sieht ihren neuen Aufgaben mit Freude entgegen: „Ich bin mit und an der Klinik gewachsen.“ Sie habe in den vergangenen Jahren immer das Vertrauen für ihre Führungsverantwortung gehabt, der Entschluss, die Geschäftsführung zu übernehmen, sei dann vor drei Jahren gereift. Für Dr. Gereon Viefhues war das eine glückliche Fügung, so seine Nachfolge regeln zu können. Es habe sich als logische Folge entwickelt: „Sie vertritt die gleichen Werte wie ich.“ Bei Bedarf will er seiner Nachfolgerin beratend zur Seite stehen.

Liebevoller Umgang mit Patienten

Dr. Stefanie Neumann will die Tierklinik im gleichen Stil wie ihr Vorgänger fortführen, die hervorragende medizinische Betreuung und der liebevolle Umgang mit den Patienten soll beibehalten werden. Auch die seit fünf Jahren bestehende ehrenamtliche Sprechstunde im Forum gegen Armut wird fortgeführt. Mit der neuen Geschäftsführung durch Dr. Stefanie Neumann ist die Zukunft der Tierklinik gesichert.