Ein Jahr voller Kultur

Clara Bessmann absolviert seit September letzten Jahres ein FSJ Kultur in der Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung.

„Was mache ich eigentlich nach der Schule?“ Diese Frage taucht momentan öfters in den Köpfen der angehenden Schulabsolventinnen und -absolventen auf. Durch den Schulstress und den näher rückenden Abschlussprüfungen fällt es jedoch schwer, der Frage nach der beruflichen Zukunft nachzugehen. Auch das Festlegen auf einen Studiengang oder ein Berufsfeld erweist sich nicht als leicht, zu oft fehlen noch entscheidende Einblicke in den Berufsalltag.

Kompetenzen der Berufswelt

Eine Möglichkeit, um grundsätzliche Handlungsabläufe und Kompetenzen der Berufswelt zu erlernen, die der späteren Beruf- oder Studienauswahl sehr entgegenkommen, ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (kurz FSJ), das durch die LAG Arbeit Bildung Kultur NRW eng begleitet wird. Einen solchen Freiwilligendienst bietet nun zum zehnten Mal die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Stadt Ahlen ab dem 1. September an. Dort steht die Kulturelle Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Vordergrund.

Das Ahlener Konzept der Kulturellen Bildung startet bereits im Kindergartenalter mit den „Kulturknirpsen“, setzt sich im Laufe der Grundschulzeit mit den „Kulturstrolchen“ fort und wird an den weiterführenden Schulen im Rahmen des „Kulturrucksack NRW“ angeboten. Der oder die Freiwillige erhält wichtige Einblicke in die Koordination dieser Programme und unterstützt die Durchführung in Zusammenarbeit mit den Ahlener Schul- und Kulturpartnern.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine direkte Einbindung der Freiwilligen in die Planung beliebter Veranstaltungen wie dem „Ahlener Stadtfest“ oder „Tralla City“ machen aus dem FSJ eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit wertvollen Einblicken in die Aufgabenfelder einer öffentlichen Verwaltung. Eine besondere Aufgabe der Kulturfachabteilung wird im nächsten Jahr außerdem die Gestaltung des 800-jährigen Stadtjubiläums in Ahlen sein.

Begleitend zum FSJ veranstaltet die LAG Arbeit Bildung Kultur NRW weiterhin mehrere Seminare und Bildungstage, bei denen der oder die Freiwillige die Möglichkeit hat, in Kontakt mit den Freiwilligen aus anderen Kultureinrichtungen in ganz NRW zu kommen. Der dort stattfindende Austausch sowie viele verschiedene und interessante Workshops tragen zur Persönlichkeitsförderung bei und helfen bei der Berufsorientierung.

Bewerbung bis 15. März

Interessierte können sich bei Fragen bei Teresa Künstler unter der Nummer 5 91 88 melden oder ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 15. März über das Bewerbungsportal der Stadt Ahlen einreichen: www.ahlen.de/start/verwaltung/personal/