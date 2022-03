Ahlen eine Stadt des Friedens

300 Teilnehmer zählte das neu gegründete Ahlener Bündnis für den Frieden am Samstagvormittag bei einem Friedenskonzert auf dem Marienplatz. Unter ihnen auch Menschen, die nach ihrer Flucht gerade erst in Ahlen Aufnahme gefunden haben.

„Haltet den Frieden in Ehren, wir sind bunt und für die Freiheit, egal, welcher Hautfarbe, Nationalität oder Glaubensgemeinschaft.“ Dieser Appell des Musikers „Dimi on the rocks“ setzte den beeindruckenden Schlussakkord unter ein zweistündiges Friedenskonzert. Das von Maria Kessing, Frederik Werning und Benedikt Ruhmöller neu gegründete „Bündnis für den Frieden“ hatte dazu am Samstagvormittag auf den Marienplatz eingeladen, die Resonanz war mit 300 Teilnehmern sehr gut.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger schloss sich den Worten „Dimis“ an und betonte, wie wichtig der Protest ist. „Ohnmächtig und wütend verfolgen wir das Kriegsgeschehen. Corona schien so gut wie vorbei zu sein. Doch die wahnwitzige Großmachts-Fantasien eines Despoten, der nichts mehr fürchtet als die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und Demokratie, stellt uns vor eine andere Realität“, sagte er. „Plötzlich befinden wir uns in der Wirklichkeit eines vom Krieg erschütterten europäischen Kontinents.“

Klare Botschaften – für Frieden! Foto:

Berger lobte das Engagement der Ahlener bei der Unterstützung der Ukrainer. „Wir werden nicht dulden, dass unser Zusammenleben vergiftet wird durch einen Konflikt, der weit von hier entfesselt worden ist“, warnte er eindringlich vor Hass und Zorn gegen Menschen, die wegen ihrer Herkunft verunglimpft werden. „Wir sind eine Stadt des Friedens und leben die Freundschaft der Völker. Das ist und bleibt uns wichtig“, machte er deutlich.

Jonas Künne, Robin Stone und „Dimi on the Rocks“ traten ohne Gage auf. Foto: Angelika Knöpker

In ihrer Begrüßung hatte „Bündnis“-Sprecherin Maria Kessing auf die stärker zunehmende Brutalität des Krieges in der Ukraine hingewiesen. Innerhalb kürzester Zeit hätten sich viele gesellschaftliche Gruppen und Institutionen dem Ahlener Bündnis für den Frieden angeschlossen, das sich nachhaltig für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen auf der ganzen Welt einsetzen will. „Es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg“, zitierte sie den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Sie dankte allen, die diesen Weg mitgehen und ganz besonders den Musikern Jonas Künne, „Dimi on the Rocks“ aus Ahlen und Robin Stone aus Schwerte. Alle drei stellten sich ohne Gage in den Dienst der guten Sache und sammelten nach ihrem Auftritt Spenden für die ukrainische Bevölkerung.

Mit ihrer Nationalflagge beteiligten sich auch Ukraine-Flüchtlinge an der Kundgebung. Foto: Angelika Knöpker

Unter den Teilnehmern waren auch Flüchtlinge, die der Förderverein für Flüchtlinge und das Internationale Frauenfrühstück betreuen. Gastfamilien hatten mit ihren ukrainischen Neuankömmlingen ebenfalls den Weg zum Marienplatz gefunden. Sie machten auf Plakaten den Wunsch nach Frieden deutlich, darunter auch viele Kinder. Enttäuscht zeigte sich FDP-Mann Walter Ide von seinen Parteikollegen. „Wir sind eine Partei der Freiheit und niemand ist gekommen“, machte er aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.

Die Musiker richteten abschließend einen eindringlichen Appell mit John Lennons berühmten Lied „Give Peace a Chance“, in dem es heißt: Kommt zusammen – alle zusammen. Wir schaffen es morgen – heute! Alles, was wir sagen ist: Gebt dem Frieden eine Chance!

Unternehmer Jürgen Henke hatte auf einem Banner ein eindrucksvolles Gedicht aus eigener Feder schreiben lassen. Es wurde nach der Veranstaltung am Gebäude der Volkshochschule auf dem Marktplatz aufgehängt.