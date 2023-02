„Feel-Good-Managerin“ im Ruhestand

21 Jahre an ein und derselben Schule im Dienst - das will schon was heißen. Kein Wunder, dass die FWG-Schulgemeinde Brigitte Horstkötter vermissen wird.

Brigitte Horstkötter hat an der Fritz-Winter-Gesamtschule viel bewegt. Jetzt hat sich die Abteilungsleiterin der Jahrgänge fünf und sechs in den Ruhestand verabschiedet. Mit einer kleinen Feierstunde sagte die Schulgemeinde jetzt Dankeschön. „Mir war immer wichtig, dass es allen in der Abteilung gut geht“, beschrieb sie noch einmal ihre Einstellung zur Leitungsaufgabe. „Ich wollte euch zur Seite stehen und ein offenes Ohr haben“, sagte sie in Richtung des Kollegiums und den eigens zu ihrer Verabschiedung angereisten Ehemaligen.„Ein wenig habe ich mich auch als Feel-Good-Managerin verstanden.“

Über 21 Jahre war die Lehrerin für Englisch und Pädagogik an der Fritz-Winter-Gesamtschule, seit zehn Jahren leitete sie die Abteilung fünf/sechs. Schulleiterin Claudia Wilmer würdigte Brigitte Horstkötters Beiträge zum bilingualen Unterricht, dem Einstieg in die Inklusion oder der Hausaufgabenhilfe mit Lernpaten. „An unserer Schule wird ganz viel von dir bleiben“, so Claudia Wilmer. Im Ruhestand will Brigitte Horstkötter sich nun um ihre Enkel kümmern und möglichst oft mit ihrem Ehemann verreisen. Einen Nachfolger in der Abteilungsleitung gibt es mit Arno Katz bereits. Schulleiterin Claudia Wilmer verkündete aber auch: „Wenn wir sie noch einmal brauchen, dann dürfen wir uns bei ihr melden.“