Förderungen bringen Wartezeiten mit

Um die Sportlerehrungen und Vereinsförderungen ging es in der Sitzung des Sport- und Freizeitaussschusses am Montag.

Fachbereichsleiter Christoph Wessels will die Sportlerehrungen in diesem Jahr wieder in den alten Formaten aufnehmen.

In den letzten beiden Pandemiejahren ausgefallen, sollen die Sportlerehrungen in diesem Jahr wieder aufgenommen werden. Zunächst in den alten Formaten, wie Fachbereichsleiter Christoph Wessels im Sport- und Freizeitausschuss bekräftigte. Eine schnelle Änderung Regelung bei der Investitionskostenförderung für Sportvereine sah er skeptisch, dafür müssten Beschlüsse gefasst werden.

„Es sind zwei Veranstaltungen zeitversetzt, das würden wir gerne fortsetzen“, will Christoph Wessels die Sportlerehrungen in diesem Jahr wieder aufnehmen. Auch herausragende Sportlerleistungen aus dem Jahr 2021 sollen dann gewürdigt werden. Im gleichen Format wie gehabt sollen die Ehrungen stattfinden, wie er den Ausschussmitgliedern vorschlug: also zwei Veranstaltungen an einem Nachmittag im „Cinema Ahlen“ für Kinder und Jugendliche, für die Erwachsenen soll wieder ein Sportverein als Gastgeber fungieren. Da böte sich unter anderem der Kanuverein an, der ein Jubiläumsjahr feiert. Für Vorschläge sei er dankbar.

Drohende Existenznöte

Die Förderung der Sportvereine war wiederum Thema im Sportausschuss, nachdem der Stadtsportverband (SSV) nach zwei Pandemiejahren und Energiepreiserhöhungen viele Vereine in drohenden Existenznöten sieht. Der Fachbereichsleiter gab in Bezug auf die SSV-Wünsche einen Abriss über die Regelungen, die unter anderem Förderungen von bis zu 2500 Euro nach einem Jahr und bei höheren Anträgen nach zwei Jahren vorsieht. Investitionen werden bei Genehmigung mit 30 Prozent gefördert. In dringenden Fällen, zum Beispiel notwendigen Reparaturen, können auch in Absprache mit dem Ausschussvorsitzenden Rolf Leismann zügigere Genehmigungen erfolgen. In der Regel habe sich ein jährliches Antragsvolumen von zirka 40 000 Euro herauskristallisiert, so Christoph Wessels. Die Summe ist nicht fest, sondern bedarfsgerecht angesetzt und geht dann auch so in die Haushaltsberatungen. Das sei dann auch der Grund für die Wartezeiten.

Die zu verkürzen, bat der SSV-Vorsitzende Jochen Dornseifer, damit die Vereine nicht so lange auf die Unterstützung warten müssen. Auch eine Erhöhung der Regelförderung von 30 Prozent hielt er für angebracht und will sich entsprechend mit den Fraktionen beraten. Die Verkürzung der Wartezeiten sah Christoph Wessels nur mit Einführung eines festen Budgets möglich. Dann müssten die Förderungen kontengiert werden, wenn der Topf leer sei. Bei Dringlichkeitsentscheidungen müssten auch weiterhin Kostenvoranschläge als Grundlage dienen, betonte er. Das Thema wird weiter in den Fraktionen beraten werden.