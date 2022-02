„Freiheit“ steht vor der Freigabe

Wenn die frisch gepflasterte „Freiheit“ wieder freigegeben wird, geht‘s in der Königsstraße gleich weiter. Mit neuer Sperrung.

Pflasterer wechseln in die Königstraße

Viel fehlt nicht mehr, um die „Freiheit“ im Laufe des Montagnachmittags wieder in den Verkehr zu bringen. Gleich im Anschluss erneuern die Ahlener Umweltbetriebe ab Dienstag einen weiteren Teil des innerstädtischen Straßenpflasters. Unter Vollsperrung wird das abgefahrene Gestein in der Königstraße entfernt und durch neue Steine ersetzt. Diese seien – wie auch bei der Instandsetzungsmaßnahme „Freiheit“ – mit einer Stärke von 14 Zentimeter fast doppelt so mächtig und wesentlich besser geeignet für die Beanspruchung durch den Kraftverkehr, heißt es aus dem Rathaus.

Ab Einmündung Ostenmauer wird die Fahrbahn bis zur Höhe Königstraße 8 zurückgebaut. Hierfür sind zwei Arbeitstage eingeplant. Im Anschluss wird der Straßenzug bis voraussichtlich Ende Februar in einem Stück unter Vollsperrung neu hergestellt. Eine Umleitung ist beschildert. Fußgehende und Radfahrende können die Randbereiche der Fahrbahn weiter passieren. Ebenso steht mit Ausnahme von vier Stellplätzen, die für das Baumateriallager benötigt werden, der Parkplatz Königstraße zur Verfügung.