Für eine lebens- und liebenswerte Stadt

Während der Corona-Pandemie sind viele Begegnungen und Feste ausgefallen, zahlreiche Jubiläen blieben ungewürdigt. Dazu zählt auch das zehnjährige Bestehen der Bürgerstiftung, eine Gemeinschaftseinrichtung von Bürgern für Bürger in Ahlen. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Erziehung und Bildung, gesellschaftliche Integration, Sport und Gesundheit, Kunst und Kultur, Umwelt- und Landschaftsschutz, Denkmal und Heimatpflege, Wissenschaft und Forschung sowie Völkerverständigung und Mildtätigkeit. Das Gründungsmitglied Gerd Grabenschröer hat sich die Mühe gemacht und anlässlich des Jubiläums die wichtigsten Ereignisse in einer Broschüre zusammengefasst.

Kapitalstock von 50.000 Euro

Für die Gründung war ein Kapitalstock in Höhe von 50.000 Euro erforderlich, der nach aufwändiger zäher Akquise schließlich erreicht wurde. Zwei Jahre hat es dann gedauert, bis 2010 die Gründungsversammlung in der Stadthalle stattfinden konnte. Insgesamt waren es 110 Stifter. An die Spitze wurde Franz Tripp gewählt. Über eine große Zustiftung in Höhe von 500.000 Euro freute sich der Vorstand zu Beginn des Jahres 2013. Die Erträge daraus hatte Stifterin Anneliese Leifeld zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Vereinen und ähnlichen Institutionen bestimmt.

Hoch die Hände, Bürgerbrunch: Hier ist die Stimmung bestens. Foto: privat

Das erste Projekt war das „Offene Bücherregal“. An vier Standorten konnten Bücher ausgeliehen und zurückgestellt oder durch ein anderes Buch ersetzt werden. Unter Bezugnahme auf das Logo der Bürgerstiftung wird ein Preis für bürgerschaftliches Engagement „Der Blaue Turm“ verliehen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Im zweijährigen Rhythmus wird der Förderpreis jeweils unter einem anderen Gesichtspunkt ausgelobt.

Die Bürgerstiftung engagierte sich mit Fördermaßnahmen beim Buchprojekt der Eheleute Massin „ Ahlen-wegweisend“, holte den Kiosk am Parkbad aus dem Dornröschenschlaf, unterstützte das Buchprojekt „Vom Nullpunkt in ein neues Leben“ von Timo Schüsseler und stellte es Schulen als Präventionsmaßnahme zur Verfügung.

Stand auf dem Gourmetmarkt

Ab 2014 war die Bürgerstiftung mit einem eigenen Stand auf dem Gourmetmarkt zu Pfingsten vertreten und schaffte Sitzbänke an als Ruhepole im Stadtgebiet. Mit Eimer und Putzlappen rückten Vorstand und engagierte Bürgerinnen und Bürgern den verschmutzten Straßenschildern zu Leibe und machten sie wieder gut sichtbar. Ein Tastmodell für Blinde auf dem Marktplatz wurde ebenso finanziell gefördert wie die Frauenberatungsstelle Beckum, die in der Familienbildungsstätte Ahlen eine Sprechstunde einrichtete, die auch heute noch besteht. Auch der Kinoabend im Cinema Ahlen wurde etabliert. Ein Highlight im jährlichen Ablauf ist der Bürgerbrunch im Freien. Auf der Wiese vor der Lohnhalle treffen sich Bürger aller Nationalitäten zu einem Picknick, während „Be swing“ - die Ärzte-Band aus dem Krankenhaus - für Stimmung sorgt. Der nächste Termin für den Bürgerbrunch ist der 2. Juli.

Ende 2018 legte Franz Tripp aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als erster Vorsitzender nieder, Nachfolger wurde Hans-Jürgen Rzadki. Im April 2019 stellte die Bürgerstiftung mit 28 Patenschaften in Gold, Silber und Bronze ein neues Projekt vor.

Beim Bürgerbrunch kommen viele Nationalitäten zusammen und ins Gespräch. Foto: privat

Im zehnten Jahr des Bestehens der Bürgerstiftung bremste die Corona-Pandemie alle Aktivitäten wie Kinobesuche, Bürgerbrunch, Blauer Turm und mehr aus. Erst jetzt können die beliebten Veranstaltungen nach und nach wieder stattfinden. „Die Bürgerstiftung wird sich trotz aller Hemmnisse weiterentwickeln und immer wieder versuchen, Ahlen liebens-und lebenswerter zu machen“, kündigt Gerd Grabenschröer in seinem Schlusswort an.