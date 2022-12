Ahlen hat Bock auf Songs über Bier

Die besinnlichen Feiertage sind vorüber, der Braten ist verdaut und die weihnachtlichen Familienbesuche absolviert. Droht dann die große Langeweile „zwischen den Jahren“? Das perfekte Gegenrezept bot am Dienstag und Mittwoch das zweitägige „Helldorado X-MAS Festival“ im JZ Ost. Die 17. Auflage des seit 2003 bestehenden Formats lockte mit einem attraktiven musikalischen Achterpack an beiden Tagen viele Besucherinnen und Besucher an. Dabei wummerten jedoch keinesfalls nur harte Rock- und Metal-Klänge aus den Boxen. Vielmehr reichte das vielfältige Spektrum von Folk über Rap bis zu Hardrock.

Klamaukig und lustig

Nach dem Auftakt mit „Deezel“ legte „Tunichtgut“ am ersten Tag mit klamaukigen, lustigen Texten den Grundstein für einen gelungenen Abend. Die Lieder der sechsköpfigen Gruppe zu den Themen Bier und alte Götter trafen den Nerv des Publikums, das sich etwa über einen klanglichen Ausflug in ein irisches Pub in Dublin freuen durfte oder bei „Wikinger Westfalens“ in die Vergangenheit abtauchte.

Authentischen Rap mit Tiefgang bot „Slyser“. Foto: Martin Feldhaus

„Ich bin eher für die ruhigeren Töne zuständig“, kündigte im Anschluss der Ahlener Rapper „Slyser“ an, der mit Stücken wie „Gleichgewicht“ und „Damals“ überzeugte. Seine nachdenklichen und authentischen Texte ließen den Funken überspringen. Eine besondere Atmosphäre kam dabei auf, als das Publikum vor der Bühne für den letzten Song mit Smartphone-Taschenlampen leuchtete.

Auf Tuchfühlung mit dem Publikum: „Tiger Bonesaw“ brachte den Saal zum Kochen. Foto: Martin Feldhaus

Richtig voll wurde es dann zum Abschluss des ersten Tages, als das Quartett von „Tiger Bonesaw“ seinen Fans einheizte. „Ahlen, habt ihr verdammt noch mal Bock?“ Die Antwort auf diese Frage der Gruppe fiel eindeutig aus: Ahlen hatte Bock. Die energiegeladenen, harten Rocksounds von der Bühne ließen den Funken überspringen und sorgten für einen stimmungsvollen Abschluss des ersten Abends.

Auf großes Interesse stieß das „Helldorado X-MAS Festival“. Foto: Martin Feldhaus

Die zweite Halbzeit des Festivals gestalteten dann am Mittwochabend die Gruppen „Kings & Hurricanes“ sowie „Oatumn“. Ferner setzten der Sänger, Gitarrist und Songwriter Jonas Künne und der Solist Max Milian weitere Akzente und rundeten einen musikalischen Achterpack als Rezept gegen Langeweile und Trägheit nach den Weihnachtsfeiertagen ab.

Alles auf ehrenamtlicher Basis

„Das ist eine hervorragende Resonanz“, freute sich Sibylle Kordes vom JZ Ost über den großen Andrang beim „Helldorado X-MAS Festival“, das nach zweijähriger Coronapause wieder durchstarten konnte. „Das läuft hier alles auf ehrenamtlicher Basis“, richtete sie einen großen Dank an die vielen Helfer, die die zwei musikalischen Tage ermöglichten. Letztlich sei das Format eine Veranstaltung „von Bands für Bands“, die sich in mittlerweile fast zwei Jahrzehnten hervorragend etabliert habe.