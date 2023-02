Ahlen in Schwarz-Weiß

Jochen Korte sammelt Motive. Und die rahmt er dann. Die Ergebnisse sind ab 11. Februar in der Familienbildungsstätte zu sehen.

Ausstellung in der FBS

Jochen Korte stellt seine Fotos ab 11. Februar in der Familienbildungsstätte aus.

Der ambitionierte Hobbyfotograf Jochen Korte stellt ab Samstag (11. Februar) seine Fotos in der Familienbildungsstätte aus.

Jochen Korte hat seit etwa zwei Jahren Eindrücke, Stellen und Begebenheiten aus Ahlen mit seinem Fotoapparat gefunden und eingesammelt. Die Bilder hat er in schwarz-weiß entwickelt und gerahmt, was die teilweise bekannten Ort in ganz neuer Optik erscheinen lässt.

Mit dem Fahrrad unterwegs

Jochen Korte ist mit seinem Fahrrad in Ahlen fast überall anzutreffen. Er findet immer neue tolle Motive und außergewöhnliche Perspektiven. Und er geht davon aus, dass diese Ausstellung zwar seine erste, aber nicht die letzte dieser besonderen Art sein wird. Die Ausstellung kann bis April während der Öffnungszeiten der FBS besichtigt werden.