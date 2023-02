Kamelle und Partyvergnügen

Der Rosenmontagszug kann kommen, jedenfalls wird Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) auch dank der Volksbank reichlich Wurfmaterial auf seinem Prinzenwagen haben. Die Bank unterstützt aber auch die Karnevalsnacht des BAS und der Stadthalle am Samstagabend an den tollen Tagen.

„Karneval in Ahlen – endlich mal wieder“, freute sich Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen, dass die Jecken wieder feiern können. Dafür werden am Rosenmontag jede Menge Kamelle gebraucht, gerade auf dem Prinzenwagen will seine Tollität Ossi I. mit seinen Adjutanten Roland Schumacher und Kai Karshüning sowie Standartenträger André Osthöver raushauen, was möglich ist. Aber auch sein Vorgänger Philip I. (Rings) wird mit auf dem Wagen sein. „Philip hatte ja keinen Rosenmontagsumzug, der kommt dann bei mir mit drauf“, hat Ossi I. seinen Vorgänger herzlich eingeladen mitzufahren. Was Michael Vorderbrüggen als tolle Geste empfand.

Karnevalsnacht mit Stefan Stürmer

Aber nicht nur der Stadtprinz dankte der Volksbank für die Unterstützung, sondern auch der BAS-Vorsitzende Andreas Lerley. Denn die Bank sponsert auch die Karnevalsnacht am 18. Februar in der Stadthalle, bei der Partysänger Stefan Stürmer auftreten wird. Andreas Lerley griff bei der Gelegenheit die Diskussion der Stadtübergabe am Alten Rathaus auf, bei der es sich die organisierenden Karnevalisten nicht leicht gemacht hätten. Es sei lange zuvor diskutiert worden, die erste Entscheidung, die Übergabe am neuen Rathaus zu veranstalten, sei kein Schnellschuss gewesen. Er sehe es gelassen, dass auf Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung rückgängig gemacht wurde: „Es ist ein Auftrag der Bürger an die Repräsentanten des Karnevals.“ Er bitte die Ahlenerinnen und Ahlener deshalb, zur Stadtübergabe in Scharen auf den Marktplatz zu kommen.