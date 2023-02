Mehr Kommunikation auf den Höfen

Vom Thema psychosoziale Beratung bis zu den „jungen Landfrauen“ und der Neuwahl des Vorstandsteams reichte die Tagesordnung der Ahlener Landfrauen. Die hatten sich Samstag in großer Zahl im Gasthof Quante getroffen. Dabei stand die Wahl im Vordergrund. Die Damen sammelten zudem spontan für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien die großartige Summe von 801 Euro. „Das ist ein absolut tolles Ergebnis, allen, die sich daran beteiligt haben, gilt unser ganz herzlicher Dank“, strahlte die Teamsprecherin Birgit Schlüter.

Spezielle Programmpunkte

Die Landfrauen bestätigten Birgit Schlüter im Amt, neu im Leitungsteam sind nun Anne Boeing und Anne Homann. Das Votum fiel einstimmig aus. Barbara Schulze Horsel, Vera Schlotmann und Barbara Ruhmann bilden den erweiterten Vorstand, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Ina Hunkemöller, Johanna Thamm und Christina Stegemann-Wibbelt werden sich zukünftig um die speziellen Programmpunkte für die jüngeren Landfrauen kümmern.

Einen bedeutenden Punkt des Vormittags nahm der Vortrag von Jutta Lütkenhaus ein. Sie ist an der Landwirtschaftskammer NRW für den ganz neu geschaffenen Bereich der psychosozialen Betreuung zuständig. „In meinen Bereich fällt auch die gewaltfreie Kommunikation, das heißt so viel wie miteinander reden ohne Dachlatte“, zwinkerte die Referentin. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich sei die Arbeitsbelastung sehr hoch und die Kommunikation dafür geringer. „Das ist etwas, was wir ändern wollen“, machte Jutta Lütkenhaus klar. Burnout mache nicht innerhalb der Stadtgrenzen halt. Wenn etwas auf dem Hof nicht so richtig läuft, liege es nicht selten an mangelnder Kommunikation. „Und genau hier setzten wir an, um zuzuhören, beraten und da zu sein“, stellte Jutta Lütkenhaus ihre neue Stelle bei der Kammer vor.

Sie ist mit ihrem Team ansprechbar zu Fragen rund um Hofübergaben, Schenkung und Erbschaft und bietet helfende Hände, wenn es um die Aufgabe eines Betriebs geht. „Es ist ungeheuer schwierig, sich von einer Scholle zu lösen, die womöglich seit hunderten Jahren im Besitz der Familie ist“, erklärte die Beraterin. Da könne sie mit ihren Kollegen hilfreich zu Seite stehen.

Abwechslungsreiche Termine

Die Landfrauen schauten noch auf ein umfangreiches Jahresprogramm. Los geht’s am Donnerstag mit Weiberfastnacht im Vereinsheim der Kleingartenanlage Brüningswiese. „Wir machen die Welle“ heißt es am 27. März zur Renaturierung der Werse. Am 31. März findet der Bowle-Abend statt. Vogeltränken basteln für Großmüttern mit Enkeln und Landfrauen mit Kindern bieten die jungen Landfrauen an. Vom 14. bis 16. April findet der Wochenendworkshop in der Betonwerkstatt Börner in Vorhelm statt.