110 Personen nahmen an Menschenkette für den Frieden teil

110 Personen haben sich am Samstagnachmittag an einer Menschenkette auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz beteiligt, zu dem das „Bündnis für den Frieden“ eingeladen hatte. Maria Kessing verurteilte den vom russischen Präsidenten Putin befohlenen Angriffskrieg.

Maria Kessing hielt am Samstag auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz eine Rede.

„Ein Zweijähriger mit Splittern im Körper, en entführter Bürgermeister, ein Arzt, der mit dem Schlimmsten rechnet.“ Die täglichen Bilder aus dem Kriegsgebiet ín der ukrainischen Stadt Saporischschja, die Maria Kessing am Samstagnachmittag in ihrer Rede auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz in Erinnerung rief, sind kaum zu ertragen.

110 Menschen waren dem Aufruf des Bündnisses für den Frieden gefolgt, eine Menschenkette zu bilden. Die Stadt sei zum Vorhof der Hölle von Mariupol geworden, „wo die Truppen unter Putins Kommando unerbittlich gegen die Bewohner der Stadt vorgehen“, sagte Kessing weiter. Auch in der fünften Woche des Angriffskrieges sei ein Ende noch nicht in Sicht, es drohe sogar eine noch blutigere zweite Phase.

Millionen Menschen seien auf der Flucht vor den russischen Truppen, „vor allem Frauen und Kinder suchen Schutz, auch in unserer Stadt“, führte Kessing aus. Und weiter: „Die Hilfsbereitschaft ist groß und ein Zeichen für die Willkommenskultur in unserer Stadt.“

Das Peace-Zeichen Foto: Ilkay Danismaz

Mit der Menschenkette wolle man an die vom Krieg gekennzeichneten Menschen denken, sagte die Sprecherin des Bündnisses weiter, die auch die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss, und Serhat Ulusoy begrüßte. Kessing freute sich, dass auch viele Jugendliche und Kinder teilnahmen, darunter Mädchen und Jungen der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule mit ihrer Lehrerin Gülcan Yazicioglu sowie anderer Schulen wie des Städtischen Gymnasiums und der Fritz-Winter-Gesamtschule. Sie dankte Sandy Richter, die einige der Schülerinnen und Schüler gewonnen hatte, um einige Artikel aus der UN-Menschenrechtskonvention vorzutragen, und Ilkay Danismaz als Vorsitzender der Ditib-Moschee, die dem Bündnis ebenfalls angehört.

Abschließend bildeten alle zusammen das Peace-Zeichen, das vor einer Drohne aufgenommen wurde, und gedachten schweigend der Opfer des Ukraine-Krieges. Nach der Veranstaltung bedankten sich drei Ukrainerinnen, die an der Veranstaltung teilgenommen hatten, bei Kessing für die die Solidaritätsbekundung mit ihrem Volk.