Parkplätze auf ehemaliger Festwiese

Am Südwall entstehen Ersatzparkplätze.

Neben weiteren Flächen an der Stadtbücherei und in der Hospitälergasse soll, wie mehrfach berichtet, auch die frühere Festwiese des Bürgerschützenvereins am Südwall als Ersatzparkplatz während der Dauer des Neubaus von Stadthaus und Bürgerforum dienen. Vorgesehen sind hier insgesamt 57 Stellplätze.

Zufahrt von Friedrich-Ebert-Straße

In dieser Woche haben die Arbeiten begonnen. Um eine Zufahrt von der Friedrich-Ebert-Straße auf das Gelände gegenüber der Stadthalle zu schaffen, hätten ein Baum und mehrere Sträucher entfernt werden müssen, teilt Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Anfrage mit. Es werde eine Rampe angelegt, um die unterschiedlichen Höhenniveaus von Straße und Wiese auszugleichen. Dazu sei der Rasen gemulcht worden.

Schotter und Rasengittersteine

Im Weiteren würden Schotter und Rasengittersteine eingebracht, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen. Ob der Parkplatz bewirtschaftet, wie an der Stadtbücherei mit einer Parkscheibenregelung versehen oder frei nutzbar sein wird, steht laut Merschhaus gegenwärtig noch nicht fest.