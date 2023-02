Schottische Stimmung schwappt über

Die Highlands strahlen immer eine Faszination aus. Ob in der Diaschau, der Historienverfilmung oder als Liebesroman, Kilts und Glenns ziehen immer. Das kann niemand Stefanie Lahme zum Vorwurf machen. Sie las am Dienstagabend aus ihrem Roman „Ein Schotte unterm Mistelzweig“ im Heimatmuseum vor. Mit Bildern ihrer Schottland-Touren garniert, war es ein kurzweiliger Abend. „Allerdings bei ziemlich schottischen Temperaturen“, wie Moderator Frank Schlösser anmerkte.

Jessica, die Titelheldin, arbeitet für einen Reiseveranstalter. Sie bekommt den Auftrag, auf die Isle of Skye zu reisen. Dort soll sie feststellen, was im Otterview, einem vorher sehr beliebten „Bed and Breakfast“ nicht stimmt. Seit kurzem häufen sich die Kundenbeschwerden. Die junge Frau macht sich auf den Weg auf die Insel im Nordatlantik und trifft dort auf Katja. Die hat tatsächlich im selben B&B eingecheckt. Im Pub davor treffen die beiden Frauen zwei Schotten, natürlich stilecht im Kilt: Traummann Alexander und seinen bärbeißig-mürrischen Bruder Anthony, kurz Tony. Und denen gehört zufällig das zu untersuchende B&B. Die „Spionin“ aus Deutschland erliegt schnell dem rauen Charme von Land und Leuten. Aus der richtigen Perspektive ist auch der unscheinbare Tony gar nicht so schlecht.

Liebevolle Beobachtung

Stefanie Lahme hat das von ihr bereiste Land und auch die Leute sehr liebevoll beobachtet. Das kommt ungedämpft im Roman rüber. Die etwas chaotische Bilderschau tat ein Übriges. Wenn sich die Geschichte auch in Klischees bewegt, liegt es vor allem wohl daran, dass sich die Menschen dort in die klischeehafte Landschaft genauso klischeehaft einfügen. Eine Stimmung, die von der Autorin gut erfasst und wiedergegeben wird. Natürlich kommt auch das Herz nicht zu kurz. Nähern sich doch Jessica und, nein - nicht der smarte Alexander, sondern der brummige Tony aneinander an. Beginnend mit gemeinsamem Kochen, bis hin zu Schleiereulenkot und dem Blick auf die Otter. Ein schönes Buch, das eine entspannende Lektüre verspricht.