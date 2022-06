„Ahlen steht vor einem großen Sprung“

Acht Jahre Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen sind für Jörg Hakenesch jetzt Geschichte. Zum 1. Juni tritt er seien neuen Job als Hauptgeschäftsführer der Chip GmbH in Bochum an. Und: Er übernimmt den Präsidentenposten des Lions-Clubs Ahlen.

Dieser Tag steht für persönliche Veränderungen. Am Dienstag noch Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG), startet Jörg Hakenesch am Mittwochmorgen als Hauptgeschäftsführer der Chip GmbH in Bochum in einen neuen Lebensabschnitt – und wird Präsident des Lions-Clubs Ahlen. Klar passe das zusammen, sagt und lacht der 50-Jährige zum Ende seines letzten Interviews nach achtjähriger verantwortungsvoller Arbeit in Ahlen. Zum Abschied sein Versprechen: „Wir sehen uns auf dem Stadtfest!“