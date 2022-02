Ahlen tanzt gegen Gewalt an Frauen

Gegen Gewalt an Mädchen und Frauen demonstrierten mehrere Hundert Menschen auf dem Marktplatz in Ahlen im Rahmen der Aktion „One Billion Rising“. Das Motto lautete: „Break the chain“, auf Deutsch: „Spreng die Kette“.

Dass jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt – gleich ob sexueller, körperlicher oder seelischer Art – erfährt, wollten sie so nicht hinnehmen. Am Montag, dem Valentinstag, versammelten sich zahllose Frauen und Mädchen, Männer und Jungen auf dem Marktplatz zum Tanzen. Unter dem Motto „Break the chain“, auf Deutsch „Spreng die Kette“, demonstrierten sie gegen diese Gewalt in der Aktion „One Billion Rising“.

Breite Unterstützung durch Gruppen, Familien und Einzelpersonen

Veranstalterin war die Volkshochschule und Initiatorin wie schon seit vielen Jahren Sabine Giesecke-Helweg. „Ich danke euch allen, dass ihr das mit eurer Anwesenheit unterstützt“, rief sie einigen Hundert Marktplatzbesucherinnen und -besuchern zu. Es waren Gruppen, Familien und einzelne Personen, die sich beteiligten.

Über Frauenschicksale informierten Sabine Giesecke-Helweg (l.) und Adelgunde Tacken während der Demonstration. Foto: Peter Schniederjürgen

Adelgunde Tacken von Amnesty International stellte sehr reale Beispiele staatlicher Gewalt gegen Frauen dar. „In Afghanistan werden zurzeit Männer freigelassen, die sich solcher Gewalt schuldig gemacht haben, nun fürchten sich die Frauen dort vor deren Rache“, berichtete Tacken. Auch im Iran kämpft die Menschenrechtsorganisation um Frauen, die als Vertreterinnen ihrer Rechte inhaftiert sind. „So drohen Nages Mohammadi weitere acht Jahre Haft unter unsäglichen Bedingungen, weil sie sich für Frauenrechte dort einsetzt“, warb die Amnesty-International-Vertreterin um Unterschriften.

Berichte über Frauenschicksale

Doch muss man gar nicht weit gehen, um Gewalt gegen Frauen zu finden. Sehr anrührend waren die Worte einer Bewohnerin des St.-Jacobus-Hauses der St.-Vinzenz-Stiftung. „Fast alle behinderten Frauen haben damit schon unliebsame Erfahrungen gemacht, sei es in der Familie, in ihrer Unterbringung oder bei der Pflege“, hob die junge Frau hervor. Sie war mit der Delegation ihres Hauses zum Marktplatz gekommen.

„Wenn ich schon das Wort ‚Macht‘ fünf Mal hintereinander ausspreche, bekomme ich Kratzen im Hals“, bekannte Initiatorin Giesecke-Helweg. Sie freute sich über die große Beteiligung so verschiedener Gruppen und dankte den Helfern, die so eine eindrucksvolle Demonstration in Ahlen wie auch in zahllosen anderen Städten in Deutschland und der Welt möglich machten. „Es ist immer noch nötig – und das leider immer mehr – auf diese Gewalt hinzuweisen, darum lasst uns die Ketten sprengen“, forderte sie zum gemeinsamen Tanzen auf – und los ging es.