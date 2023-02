Die Kulturgesellschaft lädt wieder ein zu ihrer Reihe „Get Jazzed in Ahlen“. Auf die Fans warten hochkarätige Musikalität und packende Arrangements.

Das „Raphael Klemm Sextet“ gastiert am 9. Februar im Stadthallenfoyer.

Statt an einem hippen Pressetext zu basteln, spielt diese Band lieber schonmal einen Blues. Das „Raphael Klemm Sextet“ begeistert mit einer Kunst, die auf vielen Bühnen zur Rarität geworden ist: swingender, frischer und unverstaubter Combo Jazz, inspiriert vom Sound der Hardbop-Ära und den bedeutendsten Improvisateuren und Arrangeuren jener Zeit.

Stilsicher und doch grenzenlos

Auf Einladung der Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen gastiert die Band in der Programmreihe „Get Jazzed in Ahlen“ am Donnerstag (9. Februar) um 20 Uhr im Foyer der Stadthalle. Stilsicher und doch grenzenlos, traditionsbewusst – aber immer neugierig, mal virtuos, mal sanft, solistisch individuell und als Band zusammengeschmolzen durch die langjährigen gemeinsamen Projekte, spielt das Sextett um den Kölner Posaunisten Raphael Klemm maßgeschneiderte Bearbeitungen von exquisiten Schätzen der Jazzgeschichte und eigene Kompositionen, die das gemeinsame Sound-Ideal beschreiben.

Straight-Ahead-Musiker

Die Musiker dieser „Dream Band“ kommen aus Berlin, Hamburg, Köln und Essen zusammen und zählen zu den gefragtesten Straight-Ahead-Musikern ihrer Generation. Mit hochkarätiger Musikalität, packenden Arrangements und jeder Menge Spielfreude überzeugen sie ihr Publikum, dass traditioneller Jazz mit moderner Attitüde bei dieser Formation in besten Händen ist.

Das Gastspiel wird vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gefördert. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zehn Euro, Mitglieder der Kulturgesellschaft 7,50 Euro) sind im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00 und bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de erhältlich.