Vorfreude aufs Kinderprinzenpaar

Alle kleinen und auch großen Karnevalsfans haben Grund zur Freude: Ahlen bekommt nämlich nach der langen Coronapause ein neues Kinderprinzenpaar. Aber die Kükengarde-Gala am 8. Januar hält noch mehr fürs närrische Publikum bereit.

Kükengarde-Gala in der Stadthalle

Auch der Kinderkarneval nimmt am kommenden Sonntag (8. Januar) wieder Fahrt auf. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause feiert die Kükengarde am um 14.30 Uhr in der Stadthalle ihren Galanachmittag. Die Spannung ist groß, schließlich wird dann das neue Kinderprinzenpaar proklamiert.

Locker und humorvoll

„Nach so langer Zeit ohne Kinderkarneval freuen wir uns einfach, einen schönen Nachmittag mit den Karnevalisten feiern zu können“, verrät Kükengarde-Präsident Pascal Schicke. „Da wir aktuell keine scheidenden Kinderregenten haben, steht an diesem Tag alles im Zeichen der neuen Proklamation.“ Das Moderatorenteam Heike Schicke und Nadina Gerweler, das von den letzten Veranstaltungen der Kükengarde schon bekannt ist, wird in gewohnt lockerer und humorvoller Art durch das Programm führen.

Die Besucherinnen und Besucher des Galanachmittags dürfen sich auf Tanzeinlagen der „Minis/Küken“ und der Garde freuen, zudem runden das Kükengarde-Tanzmariechen Kiara Gerweler und das neue Kükengarde-Tanzduo Lara Frenki und Kira Frenki die Tanzeinlagen ab.

Vize-Bürgermeister und Stadtprinz

Als Gäste werden der stellvertretende Bürgermeister Serhat Ulusoy und natürlich auch Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) mit seinen Adjutanten Roland Schumacher und Kai Karshüning sowie Standartenträger André Osthöver erwartet. Alle sind schon gespannt, wer in dieser Session die nächste Kinderregentschaft in der Narrhalla Ahlensis antritt. Sie werden dem neuen Kinderprinzenpaar gute Wünsche für die Session mitgeben.

Einlass in die Stadthalle ist um 13.30 Uhr, um 14.30 Uhr wird der Galanachmittag eröffnet. Der Eintritt für Kinder und Erwachsene beträgt vier Euro. Kostümierte Kinder können an der Prämierung teilnehmen, in der die Sieger ausgelost werden. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen und Kaffee gesorgt.