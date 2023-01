Ahlen-Wetter aus seinem Garten

Ahlens Wetter kommt täglich frisch aus seinem Garten: 10 000 Follower setzen auf die Vorhersagen von Frank Beranek. Der zu 80 Prozent richtig liege, wie er sagt. Wer ist der Wettermann? Wie fällt seine Wetterbilanz 2022 aus? Und: Wie mag er Wetter am liebsten?

Aus seinem Garten an der Galileistraße kommt sein Ahlen-Wetter: Frank Beranek verbringt jeden Tag bis zu drei Stunden an der Bewertung seiner Daten. Daraus entsteht der Wetterbericht für den anderen Morgen.

Zu warm. Zu trocken. zu sonnig. Seine Wetterbilanz 2022 macht Frank Beranek nicht an Befindlichkeiten fest, sondern an Fakten, die im Drei-Minuten-Takt von seiner semiprofessionellen Wetterstation im Garten an der Galileistraße auf seinen Computer wandern und einer inzwischen auf 10 000 Follower angewachsenen Fangemeinde tagtäglich die immer wieder gleichlautende Frage neu beantworten: Wie wird das Wetter?