„Ahlener Advent“ mit Abstand

Den „Ahlener Advent“ soll es auch in diesem Ausnahmejahr geben. Mit Corona-Konzept und einem Tag extra. Standort, wie gehabt: der Marktplatz. Mit Atmosphäre und Abstand.

Das Corona-Konzept für den „Ahlener Advent“ steht. Mit Abstand in altvertrautem Ambiente. „Es ist die erste Veranstaltung, die wir jetzt hoffentlich wieder in die Innenstadt bringen können“, sagt Jörg Hakenesch, der positives Feedback auf seinen soeben vorgelegten Entwurf aus dem Rathaus vermeldet. Auch wenn nahezu alles wieder an vertrauter Stelle stehe: „Es wird anders werden“, betont der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.