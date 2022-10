Ahlener Doppel zum Zweiten

Zeit fürs zweite „Ahlener Doppel“: Studierende und Berufsanfänger aus künstlerisch-kreativen Berufen können sich jetzt in Ahlen mit ihrer Kreativität zum Wettbewerb anmelden.

Gerd Buller und Sven Henric Olde (Beide Kunstverein ) rufen gemeinsam mit Michael Vorderbrüggen (r.) zur Teilnahme am zweiten „Ahlener Doppel“ auf.

Zum zweiten Mal schreibt der Kunstverein Ahlen jetzt den Kunstwettbewerb „Ahlener Doppel“ aus. Zurzeit stellt sich mit Isabel Schober aus Münster in der Stadtgalerie die erste Preisträgerin vor.

Der Wettbewerb „Ahlener Doppel“, der auf eine Anregung von Kunstvereinsmitglied Hermann Mense zurückgeht, wird alle zwei Jahre ausgelobt und richtet sich an Studierende und Berufsanfänger aus künstlerisch-kreativen Berufen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren; Teilnahmekriterium ist ein Bezug zur Region. Es können sich Kreative aus den Bereichen der Fotografie, Malerei, Zeichnung und Design für den Wettbewerb bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 4. Dezember.

Der Wettbewerb ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro dotiert, ergänzt durch eine Einzelausstellung in der Stadtgalerie und einen Katalog. Zugelassen sind ausschließlich digitale Bewerbungen via Mail an info@kunstvereinahlen.de.

Eine unabhängige Jury aus Fachleuten aus der Kultur- und Kunstszene trifft die Auswahl aus den Bewerbungen. Dabei ist entscheidend, wer über das größte Potenzial Professionalität verfügt sowie ein Konzept oder eine Arbeit künstlerisch überzeugend und kreativ umgesetzt hat.

Der Wettbewerb umfasst zwei Phasen. In der ersten Phase werden aus den eingegangenen Bewerbungen zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt. Die Namen werden auf der Website und den sozialen Medien des Kunstvereins veröffentlicht. In Phase zwei wählen sich die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler ein Werk aus der Sammlung der Volksbank aus, mit dem sie sich künstlerisch beschäftigen wollen. Dazu haben sie neun Monate Zeit.

Nach Abgabeschluss im September tritt die Jury wieder zusammen, um die Siegerarbeit auswählen. Alle zehn Werke werden in einer Wettbewerbsausstellung in der Stadtgalerie gezeigt.

Weitere Informationen im Internet unter www.kunstvereinahlen.de oder in den sozialen Medien des Kunstvereins Ahlen und der Volksbank.