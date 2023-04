Ahlener Kosmetikriese reif für die britische Insel

Der Ahlener Kosemtikhersteller LR Health & Beauty sieht weiteres Wachstumspotenzial in Großbritannien und kündigt seinen Marktantritt für den 1. August 2023 an.

LR kündigt Marktantritt an

Das Ahlener Direktvermarktungsunternehmen LR Health & Beauty schien am Montag für seine Wirtschaftsnachricht das Wetter einstimmend auf seine Seite gezogen zu haben: Der Kosmetikriese aus dem Ahlener Gewerbepark Olfetal kündigte seinen Markteintritt in Großbritannien zum 1. August an. Mit 70 Millionen Einwohnern entspricht das einem Marktzuwachs von 13,5 Prozent.