Ahlener Stadtsilhouette rückt mit aus

Moderne Technik, neues Design und einen hohen Wahrnehmungsanteil vereinen die beiden neuen Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache am Konrad-Adenauer-Ring.

Ortstermin an der Feuerwache am Konrad-Adenauer-Ring: Wachleiter Christian Reeker (l.), Bürgermeister Dr. Alexander Berger (2.v.l.) und Brandamtsrat Jens Schüsseler (r.) stellten das neue Notarzteinsatzfahrzeug und den neuen Krankentransportwagen gemeinsam mit dem Team des Ahlener Rettungsdienstes vor.

Wenn im Fachjargon von „Ahl-1-NEF-1“ und „Ahl-1-KTW-1“ die Rede ist, wissen die Ahlener Feuerwehrleute, dass es um das Notarzteinsatzfahrzeug und den Krankentransportwagen geht. Und beide sind jetzt nagelneu. Am Donnerstag stellten Wachleiter Christian Reeker und Bürgermeister Dr. Alexander Berger gemeinsam mit dem Team des Rettungsdienstes vor, was die Neuzugänge so besonders macht.