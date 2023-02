Ahlener stellen erneut ihre Lieblingsbücher vor

Drei Ahlener Literaturfreunde berichten im neuen Format der VHS, was an ihren Lieblingsbüchern das Besondere ist. Und freuen sich auf Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne Fragen stellen und diskutieren dürfen.

Am Dienstag (28. Februar) beginnt um 19 Uhr mit den „Ahlener Lieblingsbücher“ die zweite Auflage des neuen Literaturformats der VHS. Dabei wird die Journalistin und Literaturkennerin Lisa Voß-Loermann mit drei Gästen über deren jeweiligen Lieblingsbücher sprechen.

Freuen darf sich das Publikum auf spannende Einblicke in die Lieblingsbücher von und auf interessante Gespräche mit Stephanie Kosbab (Schul-, Kultur- und Sozialdezernentin), Dr. Thomas Haug (ehemaliger Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Ärztlicher Direktor des St.-Franziskus-Hospitals) und Pfarrer Willi Stroband (katholischer Pfarrer, Priester der Karl-May-Gesellschaft).

Stattfinden wird die Veranstaltung im Heimatmuseum an der Wilhelmstraße 12. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es auf der VHS-Internetseite www.vhs-ahlen.de oder per Mail an vhs@stadt.ahlen.de. Der Eintritt zu Veranstaltung beträgt fünf Euro und ist an der Abendkasse zu zahlen.