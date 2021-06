Ahlener Tierärztin macht bei „Top Dog Germany“ mit

Tierärztin Dr. Tanja Pollmüller wechselt auf RTL in die Primetime. Ab dem 23. Juli (20.15 Uhr) ist die Ahlenerin in dem neuen Format „Top Dog Germany“ zu sehen. Die Sendung schickt in abgewandelter Form zu „Ninja Warrior Germany“ Hunde auf den Parcours. Tanja Pollmüller unterstützt das Moderatorentrio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann aus der „Top Dog Lounge“ durch Einzelgespräche mit den antretenden Hundehaltern. Im Februar war die Ahlenerin mit der täglichen RTL-Haustiershow „Wir lieben Tiere“ erstmals für RTL auf Sendung gegangen. Das Format wurde im März jedoch wieder eingestellt. Als „Doc Polly“ ist sie seither immer wieder auf den Wellen des Kölner Privatsenders zu sehen. In Magazinen wie „Punkt 12“, „Guten Morgen Deutschland“ oder „Exklusiv“ beantwortet sie als RTL-Tierärztin in Interviews tagesaktuelle Fragen. Ihre Motivation sieht Tanja Pollmüller darin, einem möglichst großen Publikum Informationen zu vermitteln. „Wissen ist Tierschutz“, sagt sie.