Ahlens Umgebung hat so viel zu bieten

Seit acht Jahren wird die Senioren-Radfahrgruppe der Senioren-Union von Rudolf Pollex, Franz Kimmeyer und einem weiteren Orga-Team geleitet. In der Regel ist die Gruppe in der näheren Umgebung Ahlens unterwegs. Dabei umfassten die zu bewältigenden Strecken eine Tagesleistung von 30 bis 75 Kilometern, heißt es in eine Pressemitteilung der Gruppe zur diesjährigen Jahresabschlusstour, die Theo Leifeld erneut durch die nähere Umgebung von Ahlen anführte.

Jede Fahrt ist mit einer Aktion wie Firmen- oder Museumsbesuchen verbunden und die Teilnehmenden sind immer wieder erstaunt, was die nähere Umgebung zu bieten hat.

Wissenswertes über die Orgel

Die Radfahrer staunten überrascht, als sie diesmal kurz nach dem Start in die Pauluskirche geführt wurden, wo die Kantorin Larissa Neufeld die Funktion der Kirchenorgel und Wissenswertes über das Instrument erklärte. Nicht nur die Infos wurden mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen, sondern auch die Musikstücke, die Larissa Neufeld im Anschluss darbot, begeisterte die Radler.

Danach ging es auf einen 30-Kilometer-Rundkurs, der wieder einmal bestätigte, dass Ahlen in einem landschaftlich sehr schönen Umfeld liegt. Da kamen Gedanken auf, dass es höchste Zeit sei, dies auch touristisch durch gute Beschilderungen aufzuwerten. Man höre, dass auswärtige Gäste die reizvolle Gegend immer wieder loben.

Nach einem Snack auf einem kleinen landwirtschaftlichen Hof ging es weiter zum Vorwärts-Clubheim, wo bei Reibeplätzchen und Gesprächen die Radsaison für die Gruppe ausklang.