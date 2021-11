Aktenzeichen XY: Technik bremst Hinweisgeber aus

Kann der kaltblütige Mord an Thomas Atak nach mehr als elf Monaten doch noch geklärt werden? Die Darstellung des Falls am Mittwochabend in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ stößt jedenfalls auf großes Interesse in Ahlen, auch wenn die Geschehnisse nicht an Originalschauplätzen gedreht wurden.

MEHR ZUM THEMA Mordfall Thomas A. 55 000 Euro Belohnung ausgesetzt

Das spätere Opfer verbringt den Abend in seinem Restaurant – kurz darauf wird Thomas Atak brutal ermordet. Foto: ZDF

Der Filmfall zeigt, wie Atak am Donnerstag, 10. Dezember 2020, um die Mittagszeit zum Restaurant „Meat & Greet“ geht – im TV allerdings ein reiner Imbiss. Nach einem normalen Arbeitstag verlässt der Koch gegen 21.25 Uhr als Letzter seine Arbeitsstelle. Er fährt zunächst zu einer Pizzeria an der Beckumer Straße, um sich dort sein Abendessen zu holen. Gegen 21.57 Uhr macht er sich dann auf den Nachhauseweg. Gegen 22.03 Uhr kommt er an seinem Wohnhaus an der Theodor-Schwarte-Straße an. Wie üblich parkt Thomas Atak seinen Wagen nur wenige Meter von seiner Haustür entfernt. Er geht zum Beifahrersitz, um sein Abendessen zu holen – und wird dort vom Täter überrascht. Der Unbekannte schießt auf Thomas Atak und trifft ihn zunächst am Oberschenkel. Der 34-Jährige bricht zusammen und wird per Kopfschuss getötet.

Im Anschluss spricht XY-Moderator Rudi Cerne mit Ermittlerin Julika Böhlendorf von der Kripo Münster, die betont, dass ein Raubmord auszuschließen sei. „Nach seiner Ermordung konnten die Tageseinnahmen bar in seiner Hosentasche gefunden werden“, sagt sie. Auch andere Wertgegenstände wie das Mobiltelefon blieben unangetastet.

Thomas Atak war 34 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, etwa 200 Kilogramm schwer und hatte gelockte, helle Haare. Foto: Kripo Münster

Unmut erreicht die Redaktion unserer Zeitung bereits am Sendeabend angesichts massiver Telefonprobleme. So ist die XY-Studioleitung in München fast durchweg nicht erreichbar, während bei der alternativ angegebenen Nummer der Kriminalpolizei Münster zwar ein Freizeichen ertönt, aber offenbar in vielen Fällen niemand abnimmt. „Ich habe mindestens sechsmal über einen Zeitraum von 20.40 bis 21.30 Uhr vergeblich die angegebenen Telefonnummern angerufen. Auch von anderen Personen weiß ich ähnliches zu berichten“, schreibt ein Leser am Donnerstagmorgen. Immerhin habe er die Beobachtung eines verdächtigen Fahrzeugs, die er am 10. Dezember gut drei Stunden vor dem Mord an der nahen Bendix-Tankstelle gemacht hat, inzwischen an die Kreispolizei Warendorf übermittelt. „Ich kann mir aber vorstellen, dass andere nicht so hartnäckig sind und sich nach vergeblichen Anrufen gar nicht mehr melden“, bedauert er und hofft, dass die Berichterstattung mögliche Zeugen noch einmal motiviert, sich nachträglich an die Polizei zu wenden.

Das Fahrzeug von Thomas Atak kurz nach der Tat an der Theodor-Schwarte-Straße. Foto: Kripo Münster

XY-Moderator Rudi Cerne weist noch während der Livebertragung auf die Technikprobleme hin. Auch auf der „Facebook“-Seite von „Aktenzeichen XY“ wird umgehend auf die Störung hingewiesen, allerdings heißt es dort, allein die Studioleitung sei betroffen. Immerhin seien dennoch einige Hinweise zu dem Mordfall eingegangen, teilt das ZDF am Donnerstag mit. Gesucht wird unter anderem ein wichtiger Zeuge, dessen Auto kurz vor der Tat von einer Überwachungskamera in Tatortnähe aufgenommen wurde: ein weißer SUV, dessen Kennzeichen auf dem Video nicht erkennbar ist. Nach Angaben von Sprecherin Angela Lüttmann konnte der SUV-Fahrer noch immer nicht ermittelt werden. „Es riefen jedoch Zuschauer an, die das Auto am Tatabend in Ahlen gesehen haben wollen“, gibt die XY-Redaktion in den Sozialen Medien bekannt. „Einige Hinweisgeber meinen auch, den Autotyp erkannt zu haben, der auf den qualitativ schlechten Aufnahmen ebenfalls nicht erkennbar ist.“

Die Fragen der Ermittler Foto: Wer hat Thomas Atak am Abend des 10. Dezember 2020 auf dem Nachhauseweg gesehen und kann sagen, ob er eventuell verfolgt wurde? Er verließ um 21.25 Uhr das Restaurant „Meat & Greet“ am Markt 3, kam um 21.45 Uhr bei der Pizzeria an der Beckumer Straße an, die er gegen 21.57 Uhr wieder verließ. Um 22.02 Uhr kam er dann bei sich zu Hause an der Theodor-Schwarte-Straße an.,Die Polizei besitzt Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras einer Firma, die sich in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Thomas Atak befindet. Sie zeigen: Nur eine Minute, bevor Thomas Atak gegen 22.03 Uhr zu Hause ankommt, passiert ein weißer Geländewagen bzw. SUV das Wohnhaus des späteren Opfers. Die Polizei sucht dringend den Fahrer. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat am 10. Dezember 2020 zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts (Theodor-Schwarte-Straße / Konrad-Adenauer-Ring / Schinkelstraße in Ahlen) gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? ...

Der Heimweg von Thomas Atak und der Tatort wurden in einer Karte eingezeichnet. Foto: Aktenzeichen XY

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, sind Belohnungen von insgesamt 55 000 Euro ausgelobt. Hinweise an die Kriminalpolizei Münster, Telefon: 02 51 / 27 50.