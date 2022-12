Akustische Musik steht im Vordergrund

Zum Abschluss des Jahres findet in der Lohnhalle der Zeche Westfalen ein vorweihnachtliches Event statt, das in der Zeit vor der Pandemie stets einen hohen Zuspruch hatte. „Rockin` Christmas – Acoustic“ steht am Samstag (17. Dezember) ab 20 Uhr auf dem Zettel der Ahlener Rock-Initiative. „Die Veranstaltung hat schon Tradition und zeichnet sich dadurch aus, dass die Töne etwas ruhiger und melodischer sind“, so die Initiatoren um Bodo Sierau, Michael Oertel, Andrea Ruwisch und Hermann Huerkamp, die sich auf eine abwechslungsreiche, „Quasi-Unplugged- Veranstaltung“ mit vier Bands freuen. Veranstalter in der Lohnhalle ist das Stadtteilforum Süd/Ost mit seinem Stadtteilbüro.

Eröffnet wird der Abend von dem „CB Acoustic Collective“, das mit ausgefallenen Interpretationen bekannter Klassiker aufwarten und Songs von John Lennon und Neil Young in ihrem Repertoire haben. Das „Collective“ in der Besetzung von Christine Ludwig (Gesang), Bodo Sierau (akustische Gitarre und Gesang) und Wolfgang Steinberg (Keyboard) wusste bisher sein Publikum mit ihrem stimmungsvollen zweistimmigen Gesang untermalt von gefühlvoll dargebotener Instrumentalbegleitung zu begeistern.

„Special Guest“ angekündigt

Im Anschluss steht die Ahlener Formation „Die Stones und Freund“ auf der Lohnhallen-Bühne. Mit Uwe Stone, Nelli Stone und Achim Freund hat sich die Band für die Christmas-Veranstaltung neu formiert und will für die eine oder andere musikalische Überraschung sorgen. Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Als dritte Band hat sich die Finally-Christmas-Band mit „Special guest“ angekündigt, die als halbakustische Weihnachtsversion von der bekannten Band „Finally Friday“ gelten kann. Zu hören sein wird eine Handvoll fröhlich arrangierter Soul-Nummern mit weihnachtlichen Zwischentönen. Die Band bestehend aus Andrea Leinhäupl (Gesang), Timo Potschinski (Gitarre), Michael Zerm (Bass), Andreas Leinhäupl (Drums) hat einen Überraschungsgast in petto, der die vorweihnachtliche Stimmung anheizen aber noch nicht im Vorfeld genannt werden soll.

Den musikalischen Abschluss bilden das Akustik-Duo von der Band „Elderly People Crossing“, die seit 20 Jahren auf der Bühne stehen. Jack Biermann (Gitarre, Gesang) und Jürgen Mevis (Gitarre, Dobro, Gesang) haben das Repertoire für ihren Auftritt entsprechend angepasst. Neben Country- und Western-Klassikern wie Willie Nelson oder Johnny Cash finden sich auch Songs von Springsteen, Rolling Stones, Willy de Ville, Rory Gallagher und anderen bekannten Größen auf der Set-Liste. Insgesamt steht bei „Rockin` Christmas“ die handgemachte, akustische Musik im Vordergrund, diesem Anspruch wollen die „Elderlies“ voll und ganz gerecht werden.