Aldi-Eröffnung verzögert sich weiter

Noch immer kein Eröffnungstermin in Sicht. Aldi lässt an der Warendorfer Straße weiter auf sich warten...

September 2021 hätte es werden sollen, November und zuletzt auch Dezember. Seit dem Jahreswechsel hält sich Discounter Aldi mit Angaben zurück, wann denn nun mit einer Eröffnung der neuen Filiale im Nahversorgungszentrum Nord an der Warendorfer Straße zu rechnen ist. „Die Verzögerungen resultieren aus der derzeitigen Rohstoffknappheit“, reagiert Unternehmenssprecherin Emely Rosberger auf erneute Redaktionsanfrage. „Dadurch“, so heißt es aus der Zentrale von Aldi Nord in Essen, „treffen Lieferungen erst verspätet auf der Baustelle ein. Aus diesem Grund kommt es zu einer längeren Bauphase, als ursprünglich vorgesehen war.“ Und auch das: Einen Eröffnungstermin können wir daher derzeit leider noch nicht planen.“ In einer der beiden Ahlener Aldi-Filialen war in dieser Woche auf Kundennachfrage zu hören, dass es im April möglicherweise was werden könnte.