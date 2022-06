Aldi „Nord“ eröffnet am 28. Juni

Am 28. Juni eröffnet Ahlens größte Aldi-Filiale. Ursprünglich hatte der Discounter schon im September 2021 im Nahversorgungszentrum Nord an den Start gehen wollen.

Aldi legt sich fest mit einem Eröffnungstermin seiner neuen Filiale im Nahversorgungszentrum Nord: Der 28. Juni steht auf dem Transparent, das an der Warendorfer Straße mit zwei Erdbeerhälften Blicke auf sich zieht. Unter der Überschrift „Neueröffnung – Wir machen frisch auf“ wird der Startschuss auf acht Uhr gelegt.

Drinnen steht das Mobiliar noch verpackt im vorderen Kassenbereich. Am 17. Juni will Vermieter Ratisbona an Aldi übergeben. Ab dann kann mit dem Aufbau begonnen werden.

Der Discounter hatte ursprünglich im September 2021 eröffnen wollen. Dass es nun neun Monaten später was wird, findet seine Gründe in Pandemie geschuldeten Lieferschwierigkeiten, einer Brandstiftung und einer Bauabnahme, die zeitraubende Nachbesserungen einforderte.